과기부, AI·디지털 트윈 활용 안전 서비스 사업 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과학기술정보통신부(과기부)와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 AI와 디지털 트윈 기술을 활용한 안전 서비스 도입을 위해 사업 공모를 시작한다고 3일 밝혔다.

과학기술정보통신부 로고. 과학기술정보통신부 제공

AD

이 사업은 AI와 디지털 트윈 기술을 통해 국민의 안전 관리 효율성과 정확도를 높이려는 취지에서 시작됐다. AI를 활용한 데이터 분석 예측과 디지털 트윈의 시뮬레이션 기능을 결합해 위험을 사전에 예측하고 예방할 수 있는 대국민 서비스를 발굴하는 게 사업의 목표다.

우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 이같은 사업을 시도하고 있다. 엔비디아는 기후 디지털 트윈 플랫폼 '어스-2(Earth-2)'와 생성형 AI 모델 '코디프(CorrDiff)'를 결합해 태풍의 경로와 홍수 피해를 정밀하게 예측하는 서비스를 내놓았다. 구글은 AI 기상 예측 모델 '그래프 캐스트(Graph Cast)'와 홍수 예보 플랫폼 '플러드 허브(Flood Hub)' 등 전 지구적 기상 데이터를 활용해 위험 예측 서비스를 제공하고 있다.





AD

과기부는 질병안전, 생활안전, 산업안전 3개 분야에서 '감염병 확산경로 예측', '도로 위험 구간 예측, 요인별 도로 안전사고 발생 시뮬레이션' 등 6개 과제를 선정할 예정이다. 아울러 선정된 컨소시엄에 과제당 약 9억원을 지원하기로 했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>