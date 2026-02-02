'한국 AI 풀스택' 해외 첫 진출…"사우디 넘어 글로벌 경쟁력 입증"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사우디 아람코 디지털과 MOU

국내 AI기업 7곳 컨소시엄 진출

"수출 성과로 연결하는 전환점"

인공지능(AI) 반도체, 산업 특화 거대언어모델(LLM), 클라우드 인프라를 하나로 묶은 '한국형 AI 풀스택'이 해외에 처음 진출했다.

1일(현지시간) 사우디 아람코 디지털 본사에서 열린 'AI 풀스택 협력' 업무협약(MOU) 체결식에서 류제명 과학기술정보통신부 제2차관과 나빌 알 누아임 아람코 디지털 최고경영자(CEO), 조준희 한국인공지능소프트웨어산업협회장, 모하메드 마크둠 디지털 서비스부문 사장이 기념촬영을 하고 있다. 과기정통부 제공

AD

과학기술정보통신부와 한국인공지능·소프트웨어산업협회는 지난 1일 사우디아라비아 담맘에서 국내 AI 기업 7곳과 아람코 디지털 간 'AI 풀스택 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 2일 밝혔다.

아람코 디지털은 세계 최대 에너지 기업인 모회사 사우디 아람코의 핵심 디지털 전담 법인으로, 사우디의 AI 전환을 주도하고 있다. 이번 협력으로 사우디의 에너지·제조 등 현지 산업 전반에 AI를 도입·활용하는 데 우리 기업들의 참여 기회가 확대될 것으로 정부는 예상했다.

이번 협력은 개별 기업 단위가 아니라 컨소시엄을 꾸려 패키지 형태로 진출했다는 점에서 의미가 크다. 국내 기업들은 AI 반도체(리벨리온, 퓨리오사AI), 산업 특화 AI 모델(NC AI, 업스테이지, LG AI연구원), LLM 운영·서비스 관리(유라클), 클라우드·AI 인프라 구축(메가존클라우드) 등으로 역할을 나눠 참여했다.

아람코 디지털이 에너지, 제조 등 AI 활용 가능성이 있는 산업 분야를 도출하면, 국내 컨소시엄은 수요에 맞춰 풀스택 관점에서 최적화된 핵심 역량과 기술을 제공할 예정이다. 정부는 이를 시작으로 민간 기업과 함께 한국 AI 산업의 통합 경쟁력을 중동 시장에 각인시키고, 향후 해외시장 진출의 표준 모델로 활용·확산해 나간다는 계획이다.





AD

류제명 과기정통부 제2차관은 "최근 글로벌 AI 평가기관에서 한국을 명확한 세계 3위 국가로 지목하는 등 K-AI에 대한 전 세계적 관심이 어느 때보다 높은 상황"이라며 "이번 협력은 개별 기업의 진출을 넘어 '한국형 AI 풀스택'의 경쟁력을 글로벌 시장에 증명하고 실질적인 수출 성과로 연결하는 중대한 전환점이 될 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>