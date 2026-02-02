이천시, 경력보유여성 취업지원사업 참여자 모집…내달 6일 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국사전래놀이·디지털튜터·놀이체육지도사 등

경기도 이천시 이천여성새로일하기센터는 관내 거주 여성들의 경제적 자립과 사회참여 확대를 지원하기 위한 '경력보유여성 디딤돌 취업지원사업' 참여자를 다음 달 6일까지 모집한다.

이 사업은 강의 및 취업·창업 역량을 갖춘 여성을 발굴해 강의처 지원 및 창업지원, 협동조합 설립 등 지속적인 경제활동 참여를 돕는 사업이다.

지원자는 전문성 강화를 위한 교육과 모의 강의 운영을 통해 강사로서 성장할 수 있으며, 유료 강의처 취업 지원과 함께 취약계층 대상 교육 사업에 참여할 기회도 제공된다.

올해는 ▲한국사 전래놀이 ▲디지털 튜터 ▲놀이체육지도사 등 3개 분야에서 지원자를 모집한다. 모집 대상은 이천시에 거주하며 관련 분야 취·창업을 희망하는 여성이다.

참가자에게는 협동조합 설립과 창업 지원을 통해 비즈니스 전략, 브랜딩, 사업화 컨설팅을 지원한다. 창업 시에는 최대 300만원의 창업 지원금도 제공한다.

희망자는 이천새일센터에 방문 접수하거나, 포스터의 QR코드를 통해 온라인 신청하면 된다. 동아리 지원자는 동아리 신청서와 이력서, 자기소개서 등 필요한 서류를 제출해야 한다.





시는 지원자를 대상으로 서류심사와 면접심사를 거쳐 합격자를 결정한다. 자세한 사항은 이천시청 누리집 공지 사항을 확인하거나 이천새일센터로 문의하면 된다.





