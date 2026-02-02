靑, 신규 출입 '뉴미디어 등록' 공고…"변화하는 언론 환경, 기회 확대"

청와대가 4일부터 6일까지 사흘간 신규 출입 뉴미디어 등록 신청을 받는다.
청와대는 2일 홈페이지에 '청와대 신규 출입 뉴미디어 등록 공고'를 했다. 청와대는 "국민주권정부는 변화하는 언론 환경에 발맞춰 뉴미디어에 청와대 출입 및 취재 기회를 확대하고자 한다"고 밝혔다.
청와대를 신규 출입을 희망하는 뉴미디어는 △한국신문협회 △한국방송협회 △한국기자협회 △한국인터넷신문협회 △한국사진기자협회 △한국영상기자협회 △한국온라인신문협회 △한국인터넷기자협회 회원사에 한 한다.
또 △국회 2년 이상 출입 경력 △중앙정부부처나 이에 준하는 공공기관 2곳 이상에 총 5년 이상 출입 경력 △뉴미디어 활동 경력 2년 이상 중 하나의 요건을 충족해야 한다.
등록기간은 4일 오전 10일부터 6일 오후 6시까지다. 인터넷을 통하거나 청와대 춘추관에 직접 방문해 접수하면 된다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
