문체부, 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 대한민국 선수단 결단식 개최

문화체육관광부가 대한장애인체육회와 함께 2일 오후 2시 올림픽파크텔 올림피아홀에서 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 대한민국 선수단 결단식'을 개최한다.

결단식에는 최휘영 문체부 장관을 비롯해 정진완 대한장애인체육회장, 양오열 선수단장, 대한장애인체육회와 시도 체육회 임직원, 경기연맹 관계자 등 150여 명이 참석한다. 행사에서는 선수단의 훈련 과정을 담은 영상 상영, 선수단 소개, 개식사, 출정사, 단기 수여, 축하공연 등이 진행된다. 최휘영 장관은 선수들에게 격려의 메시지를 전할 예정이다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 지난달 22일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 결단식에서 격려사를 하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

2026 밀라노-코르티나담페초 동계패럴림픽은 3월6일부터 15일까지 이탈리아 일원에서 개최된다. 한국은 알파인스키, 스노보드, 바이애슬론, 크로스컨트리, 휠체어컬링 5개 종목에 50여명(선수 약 16명·임원 약 30명)의 선수단을 파견한다.

문체부와 대한장애인체육회는 이번 대회를 대비해 고압산소 회복 기기, 근육 저주파 자극기, 압박용 냉각 치료기 등 첨단 과학 장비를 현장에 투입한다. 기술적 지원과 더불어 스포츠과학 연구사, 장비 매니저 등 전문 인력도 현지에 상주하며 선수들이 신속히 현지 환경에 적응할 수 있도록 도울 예정이다. 코르티나와 프레다초 선수촌 안에는 의무실이 마련되고, 의료진이 24시간 응급 대응 체계를 유지해 선수단의 안전과 건강을 관리할 예정이다. 문체부는 동계 종목에서 빈번한 동상, 심혈관 질환 등에 대비한 의료 위기 대응 지침(매뉴얼)을 전 선수단에 배포했다고 밝혔다.

또 이탈리아 현지에 장애인 국제체육 교류의 장으로서 한옥의 멋을 살린 '코리아하우스'를 운영해 'K-스포츠'와 문화를 알릴 예정이다. 코리아하우스 내에서 급식지원센터를 운영해 당일 조리한 한식 도시락을 매일 선수촌과 경기장으로 배송하며, 된장국, 볶음김치, 깻잎 등으로 구성된 '한식 부식'도 별도로 제공한다.





최휘영 장관은 "여러분이 빙판과 설원 위에서 그리는 모든 궤적은 그 자체로 대한민국 장애인 스포츠의 역사이자 우리 국민에게 전하는 희망의 메시지"라며 "그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치고, 부상 없이 안전하게 경기를 마치고 돌아오기를 온 국민과 함께 응원하겠다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

