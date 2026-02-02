코빗 "韓, 스테이블코인 기반 L1 선제 대응 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리서치센터 보고서 발간

"국내 인프라 공백 문제"

국내 최초 가상자산 거래소 코빗 산하 코빗 리서치센터는 차세대 결제 인프라로 부상 중인 '스테이블코인 특화 레이어1(L1)' 블록체인에 대한 보고서 '스테이블코인 특화 L1의 부상'을 지난달 30일 발간했다고 2일 밝혔다.

코빗 리서치센터는 보고서를 통해 "글로벌 규제 환경이 점차 명확해지면서 스테이블코인이 금융 인프라로 편입되는 환경이 조성됐지만, 기존 퍼블릭 블록체인은 프라이버시, 거래 완결성, 가스비 구조 측면에서 한계를 드러내고 있다"고 분석했다.

보고서는 기존 이더리움과 트론 기반 스테이블코인 구조가 거래 정보의 완전 공개로 인한 기관 프라이버시 침해, 실시간 결제에 부적합한 느린 거래 완결성, 가스비를 별도 변동성 자산으로 지불해야 하는 사용자 불편 등 구조적 문제를 안고 있다고 지적했다. 이로 인해 스테이블코인 유통량의 약 94%는 온체인 금융 내부에서만 사용되고, 현실 경제에서의 결제 비중은 6%에 그치고 있다는 설명이다.

이에 따라 최근 등장한 Arc, Tempo, Plasma, Canton, Maroo 등 스테이블코인 특화 L1들은 빠른 완결성, 선택적 프라이버시와 규제 준수, 스테이블코인 중심 수수료 구조를 채택하며 기관 및 기업 금융에 보다 적합한 인프라로 진화하고 있다고 분석했다.

코빗 리서치센터는 특히 한국 시장의 전략적 과제로 '인프라 공백'을 지목했다. 원화 스테이블코인 도입 과정에서 선택적 프라이버시, 규제 준수, 빠른 결제 완결성, 가스비 편의성에 선제 대응하지 않을 경우 국내 온체인 금융 인프라가 달러 스테이블코인 특화 L1에 종속될 가능성도 배제할 수 없다는 지적이다.





김민승 코빗 리서치센터장은 "스테이블코인 기반 L1이 글로벌 금융 인프라의 표준으로 자리잡기 전, 원화 스테이블코인과 국내 금융 시스템은 이러한 변화에 선제적 대응이 필요하다"며 "원화 스테이블코인도 미국의 스테이블코인 특화 L1에 종속된다면, 이는 특정 업체나 특정 제품의 시장 주도 문제를 넘어 금융 주권까지 고려해야 하는 문제가 될 수 있다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

