태국 보이스피싱 조직 감금됐다 극적 구출…어머니·경찰 대응 빛났다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고수익 채용 광고 보고 출국…현지서 감금

경찰 기지·한·태 공조로 조직원 7명 검거까지

고수익 취업을 위해 태국으로 떠났다가 현지 보이스피싱 조직에 감금된 30대 남성이 어머니의 신고와 경찰의 신속한 공조로 구조됐다.

연합뉴스는 1일 경기 포천경찰서의 발표를 인용해 이같은 내용을 보도했다.

지난달 27일 오후 11시 30분께 포천시 내촌면에서 "태국에 돈을 벌러 간 아들에게서 울면서 전화가 왔는데 감금된 것 같다"는 내용의 112 신고가 포천경찰서에 접수됐다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

AD

당시 신고자의 아들 A씨는 조직원들의 감시를 피해 "아버지가 위독하다"는 핑계를 대며 어렵게 전화를 걸어 어머니에게 구조를 요청한 것으로 전해졌다.

신고를 접수한 포천경찰서 강력팀은 즉시 어머니를 만나 상황을 파악하고, 강력팀장이 A씨의 이모부인 것처럼 속여 통화를 이어갔다. 이 과정에서 A씨가 머무는 방콕 시내 숙소 위치 등 핵심 단서를 확보한 경찰은 곧바로 외교 경로를 통해 주태국 한국 영사와 연락을 취해 태국 현지 경찰에 긴급 공조를 요청했다.

이후 현지 경찰과 영사 관계자들이 출동해 다음 날 오전 2시께 친척 지인인 것처럼 접근, A씨를 숙소 밖으로 나오게 한 뒤 신병을 확보했다. 구조된 A씨는 건강에 큰 이상은 없었으며, 같은 날 늦은 오후 한국으로 귀국했다.

포천경찰서 강력팀은 A씨 구출 이후에도 태국 당국에 해당 장소에 있던 조직원들에 대한 수사를 요청했고, 그 결과 한국인 5명과 중국인 1명, 태국인 1명 등 총 7명이 현지에서 검거되는 데 협조했다고 밝혔다.

경찰 조사 결과 A씨는 텔레그램에 게시된 태국 디자인 회사 고수익 채용 광고를 보고 지난달 26일 태국 방콕으로 출국했다. 그러나 현지 도착 직후 방콕 시내의 한 모텔에서 방에 감금된 채 보이스피싱 범죄 관련 교육을 강요받은 것으로 파악됐다. 경찰은 조만간 A씨를 불러 정확한 사건 경위와 조직 규모 등을 조사할 방침이다.





AD

경찰 관계자는 "해외 고수익 취업을 미끼로 한 감금·강요 범죄가 계속 발생하고 있다"며 "출처가 불분명한 해외 취업 제안에는 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>