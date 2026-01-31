[뉴욕증시]워시 Fed 의장 후보지명에 하락…금·은 폭락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 연방준비제도(Fed) 의장 후보로 케빈 워시 전 연준 이사를 공식 지명한 가운데, 30일(현지시간) 뉴욕증시가 일제히 약세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 179.09포인트(0.36%) 하락한 4만8892.47에 거래를 마쳤다. S&P 500 지수는 29.98포인트(0.43%) 내린 6939.03에 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 225.30포인트(0.94%) 하락한 2만3461.82를 기록했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 워시 전 Fed 이사를 차기 Fed 의장 후보로 지명했다고 밝혔다. 그는 게시물에서 "케빈을 오랫동안 알고 지냈다"며 "그는 위대한 Fed 의장 중 한 명, 어쩌면 최고의 Fed 의장이 될 것이라고 확신한다"고 말했다.

워시 전 이사는 월가에서 신뢰도가 높은 인물로 평가받는 후보군 가운데 한 명이다. 그의 지명으로 Fed 독립성 훼손에 대한 우려가, 보다 친트럼프 성향으로 분류되던 다른 후보들이 낙점됐을 경우보다 완화됐다는 인식이 확산되면서 국제 금·은 가격은 급등 흐름을 멈추고 큰 폭으로 하락했다.

전문가들은 워시 후보가 연준 수장에 오를 경우 단기적으로는 금리 인하 가능성이 열려 있지만, 중장기적으로는 연준의 독립성을 유지하며 신뢰도 높은 통화정책을 이어갈 것이라는 기대를 내놓고 있다.

종목별로는 기술주의 하락이 뚜렷했다. 마이크로소프트(MS)는 전날 급락한 데 이어 이날도 0.81% 하락하며 약세를 이어갔다. 메타는 2.95% 하락했고, 아마존 역시 1.01% 내리며 주요 빅테크 종목 전반이 부진했다. 반면 애플은 전날 호실적 발표 이후 약세를 보이다가 장 후반 반등에 성공하며 0.46% 상승 마감했다.

구글이 개발 중인 신규 인공지능(AI) 연구 프로젝트 '프로젝트 지니(Project Genie)'가 기존 게임 개발용 솔루션을 위협할 수 있다는 관측이 나오면서 게임 관련 종목은 큰 폭의 하락세를 보였다. 유니티 소프트웨어는 24.22% 급락했고, 로블록스도 13.17% 떨어졌다.

한편 국제 금·은 시세는 급락했고, 달러화 가치는 반등했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 거래된 4월물 금 선물 종가 역시 온스당 4745.10달러로, 전장 대비 11.4% 급락했다. 은 현물 가격도 전장 대비 27.7% 급락한 온스당 83.99달러에 거래되며 100달러선을 하회했다.





달러화 가치는 상승했다. ICE선물거래소에서 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 뉴욕증시 마감 무렵 97.13으로, 전장 대비 0.9% 올랐다. 달러화는 최근 Fed의 독립성 훼손 가능성과 트럼프 대통령의 그린란드 합병 언급 등이 겹치며 달러 자산에 대한 신뢰가 흔들리면서 이번 주 초 4년 만의 최저 수준까지 하락한 바 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

