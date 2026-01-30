삼성SDI "美서 배터리 공급 계약"…테슬라 ESS 물량 추정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

규모 수조원 예상

지난달 ESS용 LFP 배터리 계약도 체결

삼성SDI가 미국에서 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급 계약을 맺었다고 30일 밝혔다. 업계에서는 테슬라에 공급하는 물량으로 추정하고 있으며 계약 규모가 수조원에 달할 것이란 예상이 나온다.

헝가리에 건설될 삼성SDI 전기차용 배터리 공장 조감도. 삼성SDI

삼성SDI는 이날 미주법인 삼성SDI 아메리카의 배터리 공급계약 내용을 공시했다. 계약금액과 상대, 계약 기간은 경영상 비밀유지가 필요하다며 2030년 1월 1일까지 공시가 유보됐다.

업계에서는 이번 계약이 테슬라와의 ESS용 배터리 납품과 관련된 계약으로 보고 있다. 앞서 지난해 11월 삼성SDI가 테슬라와 3년에 걸쳐 매년 10기가와트시(GWh) 규모의 배터리를 공급하기로 합의했다는 내용이 보도된 바 있다.

북미를 중심으로 전기차 수요가 위축되고 있지만, 삼성SDI는 ESS 시장으로 포트폴리오 확장을 노리고 있다. 삼성SDI는 지난달 미주법인이 현지 에너지 관련 인프라 개발·운영 전문업체와 2조원대 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다.





삼성SDI는 기존 ESS용으로 삼원계(NCA) 배터리를 주력으로 생산하고 있으나 최근 들어 미국 수요에 맞춰 LFP 생산라인을 확보하고 있다. 삼성SDI는 현재 미국 내에서 유일한 비중국계 각형 배터리 제조사로 알려지며 현지 시장 공략에 유리한 입지를 선점했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

