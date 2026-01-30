배현진, '아이 사진' 삭제 안 하고 버티더니… 결국 삭제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS서 설전 벌이던 누리꾼 가족 사진

'아동 인권 침해' 논란에 사진 내려

배현진 국민의힘 의원이 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 일반인 아동 사진을 박제해 논란이 인 가운데 배 의원이 문제의 사진을 삭제한 것으로 확인됐다.

국민의힘 서울시당 위원장인 배현진 의원이 14일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 2026 국민의힘 서울시당 신년 인사회에서 신년사를 하고 있다. 연합뉴스

배 의원은 29일 별다른 설명 없이 자신의 페이스북에 게시했던 아동 사진을 삭제했다. SNS에서 일반인과 댓글로 언쟁을 벌이다 상대의 가족사진을 게재해 '아동 인권 침해' 논란에 휩싸인 지 나흘 만이다.

지난 25일 배 의원은 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자의 지명 철회와 관련한 글을 페이스북에 게시했다. 배 의원은 "이혜훈이 자신의 지역구였던 중성동을 지역의 동향을 내부자를 통해 추적하고 염탐하는 정황도 확인했다"며 "자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중성동을 지역 구성원들에게 그 어떤 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않겠다"는 내용의 글을 올렸다.

배현진 국민의힘 의원 페이스북.

하지만 한 누리꾼이 "너는 가만히 있어라"라고 댓글을 달았고, 배 의원은 "내 페북 와서 반말 큰소리네"라고 대댓글을 달면서 설전이 시작됐다.

이어 배 의원은 "자식 사진 걸어 놓고 악플질"이라는 추가적인 대댓글과 함께 해당 누리꾼의 가족으로 추정되는 아동의 사진을 모자이크 처리 없이 올렸다. 배 의원과 언쟁을 벌인 누리꾼이 중장년 남성으로 추정되면서 사진 속 아이는 그 누리꾼의 손녀일 가능 가능성이 제기됐다.

이후 배 의원의 SNS에는 아이를 겨냥한 조롱성 댓글이 이어졌다.

이후 아이의 초상권과 인권을 침해하는 것 아니냐는 지적이 일각에서 나왔지만, 배 의원은 즉각적인 조치나 해명을 내놓지 않았다. 지난 28일 국회에서 한 취재진이 "아이 사진을 내릴 생각 없느냐"는 질문했지만, 배 의원은 별다른 답변 없이 웃음을 보이며 자리를 뜨는 모습이 포착되기도 했다.





한편 배 의원은 현재까지 해당 사안에 대한 공식 입장을 밝히지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

