정교유착 합수본, '집단 입당 의혹' 신천지 첫 압수수색

과천 총회 본부·가평 평화의궁전 등



'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신천지에 대한 강제수사에 착수했다. 지난 6일 합수본 출범 이후 신천지에 대한 강제수사에 나선 것은 이번이 처음이다.

30일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전부터 경기도 과천 신천지 총회 본부와 경기 가평군 평화연수원(평화의 궁전) 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다.

신천지는 2020년 전후 치러진 각종 선거에서 특정 후보를 당선시키기 위해 신도들을 대거 국민의힘 등에 당원으로 가입하도록 지시했다는 의혹을 받는다.

합수본은 신천지 전직 간부들을 조사하는 과정에서 신천지가 '필라테스 프로젝트'라는 이름 아래 신도들의 국민의힘 책임당원 가입을 독려했으며, 이에 따라 수만 명의 신도가 국민의힘에 책임당원으로 가입했다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

코로나19 시기 경기도의 강제 역학조사와 경찰 수사 이후 진보 진영과 신천지가 적대 관계가 됐으며, 이에 보수 진영을 통해 정치권에 영향력을 행사하려 했다는 내부 증언도 나온 것으로 전해졌다.





합수본은 이날 압수수색에서 21대 총선 및 20대 대선 무렵 국민의힘 당원 가입을 지시했다는 정황과 관련된 자료를 확보할 것으로 보인다.





