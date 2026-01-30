이창용 "국민연금, 헤지 더 해야…뉴 프레임워크 3~6개월 내 결정"

골드만삭스 주최 '글로벌 매크로 콘퍼런스' 대담

이 총재 "중앙은행과의 스와프에만 의존해선 안 돼"

이창용 한국은행 총재가 지난해 말 원·달러 환율이 1480원을 웃돌았던 데 대해 "역사적으로 높은 경상수지 흑자를 고려할 때 정당화되기 어렵다. 상당한 평가절하"라고 강조하면서 최근 1430원대로 내려온 레벨에 대해 '다행(comfortable)'이라고 평가했다. 국민연금의 지속적인 해외투자 확대가 고환율의 주요 요인으로 지목되는 상황과 관련해서는 현재 0%인 국민연금의 환 헤지 목표 비율을 높여야 한다고 지적했다.

이창용 한국은행 총재가 지난 28일 홍콩에서 열린 '글로벌 매크로 콘퍼런스'에서 '글로벌 분화 시대의 정책 결정'을 주제로 얀 하치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트와 대담을 나누고 있다. 한국은행 유튜브

AD

30일 한국은행이 공개한 영상에 따르면 이 총재는 지난 28일 홍콩에서 열린 골드만삭스 주최 '글로벌 매크로 콘퍼런스'에서 얀 하치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트와 대담을 통해 "국민연금의 해외 투자가 계속해서 늘고 있고, 그들의 투자 규모는 우리 외환시장의 규모에 비해 상당히 커졌다. 원화 절하 기대가 계속 창출됐고, 이는 개인투자자들이 다시 해외투자를 선호하게 만들었다"고 언급했다.

최근 국민연금의 전략 변화에 대해서는 긍정적인 평가를 내놨다. 국민연금기금운용위원회(기금위)는 최근 국내 주식과 채권 목표 비중을 각각 0.5%포인트, 1.2%포인트 확대하고 해외 주식 목표 비중은 38.9%에서 37.2%로 1.2%포인트 낮추기로 결정했다. 해외 투자 비중 축소는 외환시장의 달러 수급 개선으로 이어질 것이란 전망이 나온다. 이 총재는 "(국민연금은)올해 해외 투자 규모를 절반으로 축소하겠다고 밝혔다"며 "이는 최소한 200억달러 이상의 달러 수요 감소를 의미한다"고 짚었다.

국민연금의 환 헤지 목표 비율을 높여야 한다는 점도 언급했다. 이 총재는 "현재 국민연금의 환 헤지 비율 목표는 0%지만 경제학자로서 개인적인 의견으로는 헤지 비율을 늘려야 한다고 생각한다"고 말했다. 헤지 수단 역시 다양해져야 한다는 목소리다. 그는 "우리나라의 파생상품 시장 규모를 보면 중앙은행과의 외환스와프 거래에만 의존해서는 안 되고, 다른 헤지 수단이나 달러 자금 조달원을 확보해야 한다"며 "국민연금의 달러표시채권 발행 허용 여부가 논의되고 있는데, 자산부채관리(ALM) 관점에서 자연스러운 헤지가 될 수 있을 것"이라고 강조했다.





AD

아울러 국민연금의 투자 방식 변화도 조속히 논의하겠다는 입장을 거듭 피력했다. 이 총재는 "관계기관은 최적의 헤지 비율, 적절한 해외투자 비율을 논의할 것"이라며 "이와 함께 아마도 3~6개월 이내에 결정돼 한국의 외환시장 구조에 변화가 있을 것"이라고 설명했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>