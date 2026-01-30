김경, 4차 조사 마무리…경찰, '쪼개기 후원' 명단 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당 중진 측근에 금품 전달 시인

1억원 상당의 공천헌금 의혹에 더해 서울 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 로비한 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 14시간 만에 4차 조사를 마쳤다. 더불어민주당 소속 의원의 측근으로 분류되는 전직 서울시의장 측에 수백만원을 건넨 사실을 인정한 것으로 전해졌다.

김 전 시의원은 30일 오전 1시49분께 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 나오면서 "거듭 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "오늘도 성실히 수사에 임했다"고 밝혔다. '주로 어떤 점을 소명했는지' '공천 목적으로 금품을 건넨 것인지' 등 취재진의 질문에는 답하지 않았다.

김경 전 서울시의원이 29일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

서울청 공공범죄수사대는 전날 오전 10시께 김 전 시의원을 소환해 2023년 10월 강서구청장 보궐선거를 앞두고 당시 민주당 지도부였던 A의원에게 공천 청탁을 시도한 정황 등을 추궁했다. 김 시의원은 조사에서 A의원의 측근 전직 서울시의장 양모씨에게 수백만원을 건넨 사실을 인정했으나, 공천과의 대가성 및 A의원에 대한 뇌물 여부 등은 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 김 전 시의원이 2023년 6월 당시 노웅래 민주당 의원 보좌관이었던 김성열 전 개혁신당 수석최고위원과의 통화에서 양씨를 매개로 A의원에게 돈을 건넨 정황 등을 언급하는 녹취파일을 확보한 것으로 알려졌다. 이 파일이 발견된 김 전 시의원 정책지원관의 PC는 김 전 시의원과 전현직 보좌진·시의원 등의 통화녹취 120여개가 담겨 '황금 PC'로 불리고 있다.

경찰은 김경 전 시의원이 친인척 이름을 빌려 민주당 현역 정치인 7∼8명에게 이른바 '쪼개기 후원'을 했다는 의혹도 수사하고 있다. 우선 김 전 시의원의 동생 회사 임직원 등 강선우 무소속 의원에게 차명으로 후원한 것으로 의심되는 수십명의 명단을 확보해 조사하고 있다.





김 전 시의원은 2022년 6월 서울시의원 공천을 놓고 강 의원에게 1억원을 전달한 혐의(뇌물공여 등)를 받는다. 경찰은 강 의원과 그의 전 사무국장 남모씨 등의 진술과 엇갈리는 부분을 재차 확인한 만큼 조만간 김 전 시의원에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 것으로 보인다.





