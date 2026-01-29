한경협, 성장전략실·일자리 TF 신설…"한국 경제 체질개선 원년"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국경제인협회(이하 한경협)가 성장전략실과 일자리 태스크포스(TF)를 신설하고 국제본부 조직을 확대 개편했다고 29일 밝혔다.

이번에 신설된 성장전략실은 인공지능, 첨단제조, 디지털 전환 등 한국경제의 새로운 성장 축이 될 '뉴 K-인더스트리' 사업을 담당한다. 신성장 전략 로드맵 수립, 주력산업 경쟁력 강화 방안 마련 등을 통해 혁신과 미래 성장동력 확충에 기여할 계획이다.

일자리 TF도 신설된다. 20·30대 쉬었음 청년이 71만명에 달하는 등 청년 고용 여건이 악화하고 있는 만큼 채용박람회 등 실질적인 기회 제공과 함께 청년 일자리 확대를 위한 정책 연구·제안 기능을 강화해 청년 고용 확대를 적극 뒷받침할 방침이다.

급변하는 통상질서와 글로벌 환경 변화에 대응하기 위해 국제본부 조직도 기존 2개 팀에서 3개 팀으로 확대 개편된다. 미국·일본 등 주요국과의 전략적 파트너십을 한층 강화하는 동시에, 유럽·아프리카 등 신흥시장과의 협력도 넓혀 글로벌 통상환경 변화에 대한 대응력을 높이겠다는 전략이다.





한경협은 "2026년은 한국경제의 체질을 바꾸고 새로운 성장 방정식을 제시하는 대전환의 원년"이라며 "사업보국의 정신으로 국민·기업·정부와 함께 경제 재도약에 나서겠다"고 밝혔다. 이번 조직 개편은 다음 달 1일부터 시행된다.

연합뉴스

