선글라스 쓴 英 총리…마크롱 '탑건' 흉내에 좌중 웃음

마크롱 대통령, 댓글로 화답

키어 스타머 영국 총리가 한 행사장에서 선글라스를 착용한 채 등장했다. 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 선글라스를 흉내 낸 것으로, 행사에 참석한 좌중에 웃음을 안겼다.

선글라스를 착용한 키어 스타머 영국 총리. 틱톡 캡처

27일(현지시간) 프랑스 일간지 르파리지앵에 따르면, 스타머 총리는 이날 공식 틱톡 계정에 9초 분량의 짧은 영상을 게재했다. 이 영상은 런던 극장에서 진행된 팟캐스트 '정당' 녹화 중 촬영됐다. 스타머 총리는 검은색 탑건 선글라스 차림으로 등장해 영어식 발음으로 "봉주르(Bonjour·안녕하세요)"라고 인사한다. 좌중은 곧 웃음을 터뜨렸다.

영상에는 영화 '탑건' 속 톰 크루즈의 대사인 "토크 투 미 구스(Talk to me goose)"라는 캡션이 달렸다. 구스는 극 중 톰 크루즈가 연기한 주인공 매버릭의 파트너다. 스타머 총리가 인용한 해당 대사는 매버릭이 친구의 죽음 이후 두려움을 잊기 위해 내뱉은 혼잣말이다.

마크롱 대통령은 스타머 총리의 영상에 "포 슈어(For sure·확실히)"라는 댓글을 달아 화답했다. 이 발언은 마크롱 대통령 본인이 지난 다보스 포럼 연설에서 언급한 것으로, 당시 그는 "유럽이 가끔은 확실히(For sure) 너무 느리고, 확실히(for sure) 개혁이 필요하다"고 주장한 바 있다.

스타머 총리가 게재한 합성 이미지. 틱톡 캡처

스타머 총리는 마크롱 대통령의 답변에 또 다른 답글을 달아, 두 사람이 조종사 복장에 탑건 선글라스를 착용한 합성 이미지를 게재하기도 했다.





한편 마크롱 대통령은 다보스 포럼 참석 당시 선글라스를 착용하고 나타난 바 있다. 오른쪽 눈에 실핏줄이 터져 불가피하게 쓴 것으로, 이에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 "강경하게 보이려고 애썼다"고 조롱했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

