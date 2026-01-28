中 시장 깜짝 방문한 젠슨 황…12만원 '복주머니' 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 새해 선물 '홍바오' 상인들에게 선물

세계 최대 반도체 설계 업체 '엔비디아'를 창업한 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국의 한 시장에서 목격됐다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 28일(현지시간) 황 CEO가 중국 상하이의 재래시장을 방문했다고 전했다. SCMP에 따르면 황 CEO는 지난 24일 오후 12시 상하이 루자주이 지역의 진더 시장 근처에 차를 세웠다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). SCMP 캡처

그는 시장 입구에 있는 작은 가게에서 설탕에 절인 산사나무 열매로 만든 탕후루와 밤 등을 샀다. 이후 황 CEO의 일행이 그를 대신해 65위안(약 1만3700원)을 결제했다. 황 CEO는 자기 서명을 가게 주인에게 건네며 '홍바오'를 주기도 했다.

홍바오는 현금 선물이 든 붉은 봉투로 중국에선 복을 상징하며, 보통 집안 어른이 자녀에게, 또는 상사가 새해 직원들에게 나눠준다. 이 홍바오에는 현금 600위안(약 12만3000원)이 든 것으로 알려졌다.

홍바오를 받은 탕후루 가게 주인은 처음에는 황 CEO를 알아보지 못했다고 한다. 다만 "사람들이 갑자기 주변에 모여 사진을 찍기 시작했고, 그제야 그가 젠슨 황이라는 사실을 알았다"고 말했다. 이어 "황 CEO는 물건을 많이 구매했다. 이후 고객들이 가게에 와서 사진을 찍었고, 그가 샀던 물품을 사갔다"고 덧붙였다.

황 CEO는 또 다른 상점으로 자리를 옮겨 과일, 케이크를 구매했으며, 인근 상인들에게도 설 선물을 나눠줬다. 당시 시장에서 가게를 보고 있던 한 상점의 여주인은 "정말 기쁘다. 인공지능의 대부인 황 CEO를 시장에서 만나다니"라며 "그의 재물운이 제게도 전해지기를 바란다. 정말 친절하고 다정한 분이셨다"고 말했다.





한편 황 CEO는 시장 방문 다음 날인 지난 25일 베이징을 찾았다. 중국 '텐센트' 등에 따르면, 그는 이날 한 음식점을 찾아 식사한 뒤 현지인과 교류한 것으로 전해졌다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

