삼성전자, 갤럭시 S26 화면에 프라이버시 보호 기능 탑재

화면 노출 차단…픽셀 단위 보호

5년여에 걸친 맞춤형 보호 기능

삼성전자는 시야각을 줄여 주위 시선으로부터 모바일 기기의 화면을 지켜주는 차세대 프라이버시 기술을 개발했다고 28일 밝혔다.

사진은 갤럭시 S25. 삼성전자 제공

삼성전자 뉴스룸에 따르면 이 기술은 사용자마다 프라이버시 보호 수준 다르다는 점에 착안해 보호 강도를 세부적으로 설정할 수 있도록 설계됐다. 특정 애플리케이션(앱)이나 알림에만 이 기능을 활성화할 수 있고, 가시성 조절 옵션을 통해 외부 시선 차단 정도도 자유롭게 조절할 수 있다.

삼성전자는 기술 구현을 위해 5년 넘게 사용자의 스마트폰 이용 패턴, 개인정보 보호 인식, 일상 속 보안 요구 수준 등을 연구·개발했다고 전했다. 그동안은 하드웨어 보안 솔루션인 '녹스 볼트'와 기기 간 연결성을 보호하는 '녹스 매트릭스' 등 다층 보안 체계를 구축해 왔다.

해당 기능은 다음 달 공개 예정인 '갤럭시 S26 울트라'에 처음 적용될 것으로 전해졌다. 이번 기능으로 사용자는 혼잡한 출퇴근길에도 화면 노출을 크게 신경 쓰지 않아도 된다. 화질과 화면 밝기에 불편함을 줬던 사생활 보호 필름을 부탁하지 않아도 그와 동일한 수준으로 프라이버시를 보호할 수 있다.





삼성전자는 이번 기능 도입으로 디스플레이 픽셀 단위까지 보호 범위를 확장해 모바일 보안 기술을 더 혁신해 나간다는 방침이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

