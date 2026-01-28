바이젠셀, 상업화 가속 위한 사업개발 및 GMP 핵심 인재 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신약개발 전문기업인 바이젠셀이 긍정적인 임상 2상 탑라인(Top-line·) 데이터를 도출한 'VT-EBV-N'과 테라베스트와 공동 연구개발중인 파이프라인의 상업화를 가속화하기 위해 사업개발 및 GMP(의약품 제조·품질 관리 기준) 운영을 총괄할 인사를 영입했다고 28일 밝혔다.

바이젠셀은 혁신전략본부 사업개발실장으로 김선영 상무를, GMP본부장으로 전수희 상무를 각각 선임했다. 이번 인사는 회사의 핵심 파이프라인 상업화 및 GMP 역량 강화를 책임질 전략적 인재 영입이다.

김선영 상무는 이화여자대학교 약학과 졸업 후 동 대학원에서 석사와 박사학위를 취득했다. 이후 스탠포드대학교 의과대학에서 박사후 연구원으로 근무하고, 미국 바이오텍 기업에서 신약개발 연구 경험을 쌓았다. 이어 스탠포드 의과대학 SPARK 중개연구 프로그램 매니저와 일동제약 글로벌 사업본부 상무를 거쳐, 일동USA 지사 설립 및 운영을 주도했다. 글로벌 파이프라인을 대상으로 라이선스 아웃(L/O)과 파트너십 검토·추진 업무를 수행해 왔으며, 연구자로서의 전문성과 MBA를 통한 글로벌 비즈니스 감각을 겸비한 인재로 평가받고 있다.

바이젠셀은 김 상무의 영입을 통해 최근 긍정적인 임상 2상 탑라인데이터를 확보한 'VT-EBV-N'의 아시아 시장 중심 상업화 검토 및 라이선스 아웃 추진에 집중할 계획이다. 특히 환자 층이 두터운 중국을 전략적 요충지로 삼아 성과를 도출하는 한편, 교모세포종 치료제 'VC-302'와 간세포암 치료제 'VC-420' 등 후속 파이프라인의 글로벌 가치 제고에도 총력을 기울일 예정이다.

GMP본부장으로 합류한 전수희 상무는 서울대학교를 졸업하고 인하대학교에서 생물공학 석사, 인천대학교에서 생명과학 박사학위를 취득한 GMP 분야 전문가다. 셀트리온, 얀센백신, 유바이오로직스 등에서 약 27년간 GMP 운영 및 생산시설 관리 경험을 쌓았으며, 최근에는 서울과학종합대학원(aSSIST)에서 MBA를 취득했다.

전 상무는 바이젠셀 GMP센터의 생산공정 체계 고도화와 품질 시스템 강화를 담당하며, 첨단재생의료법 개정안 시행에 따라 확대될 첨단재생의료 및 CDMO 사업 역량 강화를 주도할 예정이다.





바이젠셀 관계자는 "이번 신규 인사 영입은 회사의 세포치료제 기술력과 상업적 모멘텀을 한층 강화하기 위한 전략적인 선택"이라며, "인재 확보 경쟁이 치열한 상황에서 확보된 역량을 집중 투입해 글로벌 판권 계약 및 매출 발생과 같은 가시적인 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

