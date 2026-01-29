"설탕 뺐더니 7억병 팔렸다"…제로 슈거 열풍

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026아시아소비자대상]

최우수상 롯데칠성음료

롯데칠성음료가 2022년 9월 중순 첫선을 보인 '새로'는 기존의 소주 제품과는 달리 과당을 사용하지 않은 '제로 슈거(Zero Sugar)' 소주로 산뜻하고 부드러운 맛이 특징이다.

부드러운 목 넘김과 알코올 특유의 향이 덜해 마시기 편하다' 등의 평가를 받으며 소비자들의 입소문을 타고 출시 4개월여 만에 누적 판매량 5000만병을 돌파했으며 출시 7개월여 만에 누적 판매 1억병을 돌파했다. 출시 3년여를 앞둔 작년 7월 말에는 누적 판매 7억병을 기록했다.

롯데칠성음료는 새로 출시 1주년을 기념해 2023년 9월 성수동을 시작으로 대전과 부산, 대구로 장소를 옮기며 새로의 독창적인 브랜드 스토리를 중심으로 소비자들이 다양한 체험을 할 수 있는 팝업 스토어를 운영하는 등 적극적인 마케팅을 펼쳤다.

지난해 3월 말부터 8월 말까지 서울 압구정에서 '새로구미가 만든 무릉도원에서 설탕과 근심, 걱정을 제로(Zero)화한다'는 콘셉트의 팝업스토어 '새로도원'을 운영하며 약 5개월 동안의 누적 체험객이 4만여명을 넘어설 정도로 큰 관심을 받았다.





특히 흑백요리사의 '장사천재 조서형 셰프'와 협업해 선보인 '새로도원'만의 메뉴는 다이닝 예약 전문 앱 캐치테이블 평점 4.9점(리뷰 2천여건)을 기록하며 훌륭한 성적을 기록했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

