산청군, 전방위 안전 정책 확대…재난관리 패러다임 전환

영남취재본부 최순경기자

입력2026.01.28 08:07

사후 복구 중심 체계에서 예방·대응·복구·관리
아우르는 통합 안전 행정으로 전환

경남 산청군은 2025년 대형 산불과 극한 호우라는 초유의 재난을 연속으로 겪은 이후 사후 복구 중심의 재난관리 체계를 전면 재편하고 예방-대응-복구-관리 전 주기를 아우르는 통합 안전 체계 구축에 행정력을 집중하고 있다.


단순한 시설 보강을 넘어 '행정 시스템 자체를 안전 중심으로 바꾸는 것'을 목표로 재난 대응체계, 생활안전 관리, 인프라 정비, 근로자 안전, 스마트 안전 도시 구축까지 정책 범위를 전방위로 확대하고 있다.


◆재난 발생 '그 순간'을 바꾸다…. 24시간 전담 재난 안전상황실

산청군은 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위해 재난 안전상황실을 전담 운영체제로 전환했다. 전담 인력 4명을 배치해 24시간 상시 상황관리 체계를 구축하고 재난 발생 시 ▲상황 접수 ▲초기 판단 ▲보고 ▲유관기관 협조 ▲현장 지휘까지 모든 단계를 하나의 시스템으로 연결했다.


그리고 CCTV 통합관제센터와의 협업을 통해 초기재난 대처에 있어 현장 상황을 즉시 파악할 수 있도록 했으며, 긴급 상황 발생 시 골든타임 내에 이루어질 수 있도록 대응 프로세스를 표준화했다.


또한 월·분기별 재난사고 유형을 분석해 사고 발생 패턴, 취약지역, 대응 문제점을 데이터로 축적하고, 이를 향후 안전 정책 기초자료로 활용하는 등 데이터 기반 재난관리 체계 구축도 하고 있다.


산청군, 전방위 안전 정책 확대…재난관리 패러다임 전환 산청군청 전경
◆생활 속 위험 요소 사전 제거…. '사고가 나기 전에 고친다'

산청군은 '사고가 난 뒤 조치하는 행정'에서 '사고가 나기 전에 예방하는 행정'으로 방향을 전환했다.


다중이용시설, 노후 건축물, 재난취약시설 등을 대상으로 민·관 합동 집중 안전 점검을 실시하고, 형식적인 점검이 아닌 실질적 위험요인 제거 중심의 점검 체계로 운영하고 있다.


균열, 누수, 구조 손상 등 경미하지만 사고로 이어질 수 있는 요소까지 세밀하게 점검하고, 현장에서 조치가 가능한 사항은 즉시 개선하고, 보수?보강이 필요한 시설은 예산 반영과 연계해 지속 관리 대상으로 지정해 '점검→조치→관리'가 끊어지지 않도록 사후 관리 체계를 강화하고 있다.


◆여름철 물놀이 사망사고 '제로'…. 예측형 안전관리로의 전환

여름철 물놀이 사고는 매년 반복되는 전국적 사회문제다.


산청군은 이에 대응해 2025년 물놀이 안전관리 체계를 전면 개편해 사망사고 제로화를 달성했다.

관내 26개소(관리 24, 위험 2) 물놀이 관리지역 전 지점에 안전요원을 배치하고, 구명환, 구명조끼, 안전로프 등 구조장비 전소 점검과 함께, 현장 중심의 계도?홍보 활동으로 기상악화, 수위상승 등 위험신호 발생 시 즉각적인 통제와 출입 제한이 이뤄지는 대응체계를 구축했다.


기존 3개소였던 구명조끼 무료 대여소를 6개소로 확대하고, 실시간 영상관에를 통해 사고 발생 가능성을 사전에 차단하는 예측형 물놀이 안전관리 체계로 고도화할 계획이다.


◆대포지구, 재해예방 사업 공모 선정… '상습 침수지역 해소'

생초면 대포지구는 수년간 장마철마다 침수가 반복돼 주민 불편과 재산 피해가 끊이지 않았던 대표적 상습 침수지역이다.


산청군은 이 지역을 행정안전부 풍수해생활권 종합정비사업 대상지로 선정하여 총 192억원의 사업비를 확보했다. 하천 정비, 배수 체계 개선, 생활권 전반의 침수 대응 구조를 종합적으로 정비하여 단순 배수로 확장 수준이 아닌 '침수가 발생하지 않는 구조 자체'를 만드는데 사업의 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 다년간 반복되던 침수피해를 근본적으로 차단하고 주민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선 효과를 창출한다는 방침이다.


◆자연재해 위험개선지구 지속 추진…. 예방 행정의 성과

산청군은 법평?단계지구 등 자연재해 위험개선지구 2개소에 대해 총 208억원을 투입해 교량 신설 및 재가설, 하천 정비 등을 완료했다. 침수와 고립 우려가 컸던 지역을 구조적으로 개선하며 재해 발생 가능성을 실질적으로 낮추고 지역주민의 생활 안정을 크게 향상했다.


이와 함께 '25년 피해지역을 대상으로 신규대상 지구 지정 절차를 추진 중이며, 재해예방 공모사업을 통해 국?도비를 확보해 군 재정부담을 줄이면서도 장기적인 예방 인프라를 체계적으로 구축하고 있다. 이는 피해가 발생한 뒤 예산을 투입하던 행정에서 피해가 발생하지 않도록 투자하는 행정으로의 전환을 의미한다.


◆물(水)과 불(火) 두 번의 재난 이후…. '다시 무너지지 않는 복구'

산청군은 2025년 3월 대형산불과 7월 극한 호우라는 두 번의 재난을 연이어 겪었다.


도로와 하천, 농경지와 주거지까지 곳곳이 무너졌지만 피해 직후 복구에 필요한 예산 확보에 행정력을 집중하며 신속한 수습과 복구에 총력을 기울였다.


특히, 피해 직후 복구예산 6,362억원(공공시설 5,678, 사유 시설 684)을 확보해 신속한 복구 체계에 돌입하여 총력을 다하고 있다.

공공시설 중 기능복원 대상지는 2026년 우기 이전까지 완료를 목표로 공정을 관리하며, 단순 원상복구가 아닌 구조적 취약 요인 개선과 재발 방지 설계를 병행하는 항구복구대상지는 2027년 상반기를 목표로 추진하고 있다.


산청군, 전방위 안전 정책 확대…재난관리 패러다임 전환 산청군 자연재해위험개선지구(법평위험지구 현장점검)

◆사고 없는 일터, 행정이 먼저 만들다

산청군은 중대 재해 예방과 산업재해 감축을 목표로 한층 더 세밀한 현장 중심의 안전보건 관리체계를 지속해서 구축할 계획이다.


중대 재해 예방을 위해 전 부서장을 대상으로 관리감독자 교육을 실시하고, 정기 위험성 평가, 작업환경 측정, 안전보건교육, 밀폐공간 구조 훈련 등 종합적인 중대 재해 예방 활동을 체계적으로 추진하여 산업현장의 안전수준을 제고함으로써 중대 재해 없는 근로환경을 조성하고자 한다.


또한 관내 민간기업을 대상으로 중대 재해예방 컨설팅 지원사업을 추진하여 지역산업 전반의 안전수준을 지속해서 끌어올리고 있다.


◆지능형 CCTV 확대…. '사후 대응에서 사전 예방으로'

산청군은 고화질 지능형 CCTV 1150대와 AI 산불감시 CCTV, 드론 관제 인프라 구축을 통해 범죄?화재?재난을 사전에 감지하는 스마트 안전 도시 기반을 갖춰가고 있다. 2026년에는 노후 관제 인프라를 교체하고, 여성 안심 귀갓길?어린이?노인 보호구역 등 생활밀착형 안전 공간 중심으로 지능형 CCTV를 추가 확충할 예정이다.


이승화 산청군수는 "대형재난 경험을 바탕으로 산청군의 재난 안전 정책은 근본적으로 바뀌었다"며 "군민이 체감하는 안전한 일상으로 만들기 위해 예방?대응?복구 전 과정을 통해 완벽한 대응과 촘촘한 사회 안전망 구축으로 강한 산청을 만들겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
