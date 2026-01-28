"반도체는 잘나가는데"…기업 체감경기 4년째 한파 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한경협 조사 2월 BSI 전망치 93.9

3년 11개월 연속 기준선(100) 이하

제조업(88.1)·비제조업(99.5) 동반 부진

반도체를 비롯한 제조업 수출 호조에도 전반적인 기업들의 체감 경기는 4년 가까이 찬 바람이 불고 있는 것으로 나타났다. 높은 환율, 주요국의 경제성장 둔화 전망 등이 기업 심리를 위축시킨 요인으로 지목됐다.

한국경제인협회(이하 한경협)가 28일 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과, 2026년 2월 BSI 전망치는 93.9로 집계됐다. 2022년 4월(99.1)부터 3년 11개월 연속 기준선(100)을 하회 중이다.

BSI 전망치는 기업가들을 대상으로 경영 활동 현황과 경기 전망을 물어 지수화한 경제심리지표다. 100보다 높으면 경기 호조, 100보다 낮으면 경기 부진 전망을 뜻한다. BSI 실적치의 경우 이달 93.4로 조사되며 2022년 2월(91.5)부터 4년 연속 부진이 확인됐다.

업종별로는 제조업(88.1)과 비제조업(99.5) 모두 2월 BSI 전망치가 기준선 100을 하회하며 동반 부진을 이어갔다. 특히 제조업 BSI는 전월(91.8) 대비 3.7포인트 하락하면서 80대로 진입했다. 다만 비제조업 BSI의 경우 전월(98.9) 대비 0.6포인트 상승하면서 기준선 100에 근접하는 등 다소 상반된 흐름을 보였다. 제조업은 2024년 4월부터 1년 11개월 연속, 비제조업은 2026년 1월부터 2개월 연속 기준선 100을 밑돌고 있다.

제조업 세부 업종(총 10개)별로는 ▲식음료 및 담배(100) ▲목재·가구 및 종이(100) ▲의약품(100) 등 3개 업종이 보합세를 유지했다. 그러나 ▲섬유·의복 및 가죽·신발(73.3) 등 나머지 7개 업종의 업황 부진이 예측되면서 지수 전체를 끌어내렸다. 삼성전자, SK하이닉스가 속한 ▲전자 및 통신장비(73.3) 업종 전망에도 먹구름이 꼈다.

이는 코스피 시가총액 상위권을 장악한 제조업체들이 최근 보여주고 있는 가파른 주가 상승세와는 사뭇 괴리되는 조사 결과다. 박용민 한경협 경제조사팀장은 "삼성전자, SK하이닉스 같은 대기업들도 BSI 조사에선 회사별 1표만을 행사하기 때문에 일부 기업이 긍정적 전망을 하더라도 업종 전반의 체감 경기는 다를 수 있다"고 설명했다. 한경협은 2월 조업일수 감소, 고환율, 주요국 경제성장 전망 둔화 등의 대내외 리스크가 기업 심리에 부정적 영향을 미친 것으로 풀이했다.

비제조업 세부 업종(총 7개) 중에는 계절적 수요 확대가 예상되는 ▲전기·가스·수도(115.8)만이 호조 전망을 보였다. 기준선(100)에 걸친 3개 업종(건설, 운수 및 창고, 여가·숙박 및 외식)을 제외한 ▲전문, 과학·기술 및 사업지원 서비스(85.7) 등 나머지 3개 업종은 업황 부진이 전망된다. 건설 업종의 경우, 2022년 9월(102.7) 이후 3년 5개월 만에 기준선(100)을 회복했다.

부문별로는 내수(92.0)·수출(93.1)·투자(95.8) 등 주요 3대 부문을 포함한 7개 전 부문에서 부정적인 전망이 나타났다. 내수·수출·투자의 동반 부진은 2024년 7월 이후 1년 8개월간 이어지고 있다.





이상호 한경협 경제산업본부장은 "경기침체 장기화로 상당수 기업의 경영 실적이 매우 부진한 상황"이라며 "지속적인 대외 리스크 모니터링과 함께 국내 규제 부담 완화를 통해 기업 심리를 개선해야 한다"고 강조했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

