강훈식, 잠수함 수주 지원…"내일 캐나다 최고위급 만남, 진심 전할 것"

강훈식 비서실장 SNS 메시지

"한-캐 결합하면 폭발적 시너지"

강훈식 대통령실 비서실장이 26일 인천국제공항을 통해 캐나다로 출국하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 27일 "우리의 잠수함이 캐나다의 세 바다(북대서양-북극해-인도태평양)로 이어지는 길고 복잡한 안보 환경을 든든히 지켜내고자 한다는 우리의 진심을 전하고 오겠다"고 밝혔다.

잠수함 사업 수주 지원을 위해 캐나다를 방문 중인 강 실장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같이 밝혔다. 강 실장은 "글로벌 통상환경은 말 그대로 예측 불가 상황"이라며 "핵심 광물, 반도체, 에너지 등 경제 안보 불안도 심화하고 있다. 새로운 파트너와 함께 협력과 투자를 과감히 추진하는 전략적 재조정이 절실한 시점"이라고 설명했다.

그러면서 '제3차 한국-캐나다 CEO 대화'에 참석해 "한국이 보유한 첨단산업 분야 제조역량과 캐나다의 혁신기술을 결합한다면 이는 단순한 생존 전략을 넘어 폭발적인 시너지를 만들어낼 수 있을 것이라고 강조했다"고 전했다.

특히 강 실장은 자동차 산업 분야에서의 전략적 협력으로 "상호호혜적인(win-win) 협력 모델을 만들어낼 수 있다"고 언급했다. 그는 "대한민국은 북미 자동차 산업의 핵심 거점에 새로운 교두보를 확보할 수 있고, 캐나다는 지역경제의 버팀목인 자동차 산업에서 새로운 성장 동력을 찾을 수 있다"고 얘기했다.





강 실장은 '60조원' 규모의 잠수함 사업 수주를 위해 26일 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다로 출국했다.





