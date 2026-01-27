목포시, 의료폐기물 소각시설 재차 반려 환영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부실 설계·오염 예측 불일치…반대 입장 재확인

목포시 청사.

전남 목포시는 의료폐기물 소각시설 설치를 추진 중인 사업자가 제출한 사업계획서가 지난 23일 영산강유역환경청으로부터 재차 반려된 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

시에 따르면 이번 반려는 사업계획서에 포함된 설계 제원과 대기오염물질 예상 배출 농도 등 주요 자료 간 일관성이 떨어지고, 다수의 불일치가 확인돼 전반적인 신뢰성이 부족하다는 점이 주요 사유로 지적됐다.

또한 의료폐기물 처리의 안전성과 성능이 충분히 검증되지 않은 소각로 기술을 적용하려 한 점도 반려 사유에 포함됐다. 앞서 제기됐던 반려 사유에 대한 보완이 제대로 이뤄지지 않은 채 동일한 문제점이 반복적으로 확인된 점도 환경청 판단에 영향을 미친 것으로 전해졌다.

이와 함께 폐기물 관리 시스템 일부 설비가 현행 기준에 부합하지 않아 안정적인 운영과 보안 측면에서도 문제가 있다는 점이 지적된 것으로 알려졌다.

시는 이번 영산강유역환경청의 결정을 두고, 의료폐기물 소각시설 설치에 대해 그동안 유지해 온 반대 입장이 타당했음을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다고 평가했다.

시는 해당 시설이 시민의 건강권과 쾌적한 생활환경에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 사안인 만큼, 앞으로도 관련 행정 절차 전반에 대해 신중하고 엄정하게 대응한다는 방침이다.





목포시 관계자는 "의료폐기물 소각시설 설치는 단순한 개발사업이 아니라 시민의 생명과 안전, 지역 환경의 지속 가능성과 직결된 중대한 사안"이라며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 행정 절차를 면밀히 검토하고, 시민의 뜻을 최우선으로 반영해 소각시설 건립에 단호히 반대하겠다"고 말했다.





