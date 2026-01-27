"아이 안전보다 촬영이 중요" 배우 폭로로 드러난 中 '아동 안전'의 민낯

초단기 제작 관행 속 아동 보호 기준 미달

저렴한 출연료·장시간 촬영, 아동 권리 침해

당국 규제 발표에도 현장 관행 여전

중국의 한 미니시리즈 제작진이 촬영 과정에서 갓난아기를 차가운 인공 폭우 속에 장시간 노출했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다.

26일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 배우 싱윈이 지난 17일 자신의 소셜미디어를 통해 지난해 미니시리즈 촬영 현장에서 아동 학대에 해당하는 장면을 목격했다고 폭로했다고 보도했다.

싱윈이 올린 게시글을 보면, 당시 제작진은 살수차를 동원해 인공 폭우 장면을 촬영하고 있었고, 시간과 비용을 이유로 소품용 인형 대신 실제 갓난아기를 촬영에 투입했다. 그는 비를 맞고 있던 아기에게 우산을 씌워주려 했으나 감독이 "배우 얼굴이 가려진다"는 이유로 이를 제지했다고 주장했다.

결국 해당 아기는 별다른 보호 장비 없이 찬물을 그대로 맞으며 장시간 울음을 터뜨렸다는 것이다. 싱윈은 "아기의 울음소리에 가슴이 찢어지는 줄 알았다"며 "내가 힘든 것은 감수할 수 있지만, 아기가 같은 고통을 겪는 것은 도저히 견딜 수 없다"고 밝혔다.

해당 아기의 출연료는 800위안(약 16만 원)에 불과했으며, 문제의 미니시리즈는 지난해 7월 공개된 이후 현재 주요 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼에서 삭제된 상태다. 이 소식이 알려지자 중국 내 누리꾼들은 "명백한 아동 학대"라며 제작진뿐 아니라 촬영을 허락한 부모에게도 책임을 물어야 한다는 비판을 쏟아냈다.

일각선 이번 사태의 배경으로 중국 미니시리즈 업계에 만연한 이른바 '7일 100회 완성'식 초단기 제작 관행을 지목한다. 제작비 절감과 일정 압박 속에서 아동 배우의 휴식과 안전이 뒷전으로 밀리는 구조라는 것이다. 실제로 일부 현장에서는 아동 배우들이 하루 16시간 이상 촬영에 동원되거나, 연령에 부적절한 장면에 노출됐다는 사례도 반복적으로 제기돼 왔다.

국제 기준과 비교하면 이러한 관행은 명백한 문제의 소지가 있다. 유엔 아동권리협약(UN Convention on the Rights of the Child)은 모든 아동이 신체적·정신적 학대로부터 보호받을 권리가 있으며, 예술·연예 활동에 참여하더라도 건강과 복지가 최우선으로 고려돼야 한다고 명시하고 있다. 국제노동기구(ILO) 역시 아동 노동에 대해 엄격한 제한을 두고, 특히 위험하거나 건강을 해칠 수 있는 환경에서의 노동을 금지하고 있다.





논란이 확산하자 중국 당국도 최근 대응에 나섰다. 지난 1월 8일 미니시리즈 출연 아동 보호를 위한 새로운 규정을 발표하고, 폭력적이거나 정서적으로 과도한 장면, 아동의 신체적 능력을 초과하는 촬영을 금지한다고 밝혔다. 그러나 업계 일각에서는 여전히 관행이라는 이유로 가혹한 촬영이 이어지고 있어 실효성 있는 단속과 처벌이 필요하다는 지적이 나온다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

