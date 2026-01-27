'두바이 쫀득 쿠키' 등 디저트 배달음식점 위생실태 점검

전국 3600여곳 유행 디저트·아이스크림 판매점 대상
식품의약품안전처는 '두바이 쫀득 쿠키' 등 디저트류를 조리·판매하는 배달음식점 등 3600여곳을 대상으로 다음 달 2일부터 6일까지 집중 점검에 나선다고 27일 밝혔다.
이번 점검은 최근 크게 유행하고 있는 '두바이 쫀득 쿠키', 초콜릿 케이크 등 디저트류를 전문으로 조리해서 배달·판매하는 음식점과 무인 아이스크림 전문 판매점이 대상이다.
배달음식점에서는 ▲식품·조리장의 위생적인 취급 ▲방충망과 폐기물 덮개 설치 등 시설기준 준수 ▲건강진단 실시 여부 등을 중점 점검한다. 특히 두바이 쫀득 쿠키의 재료가 주로 수입식품인 점을 고려해 무신고 수입식품 또는 소비기한 경과 식품 보관·사용 여부 등을 집중적으로 점검한다.
두바이 쫀득 쿠키 등 조리식품 약 100건을 무작위로 수거해 식중독균 등도 검사한다.
무인 아이스크림 판매점은 소비기한 경과 제품 보관, 보관 부주의로 인한 변질 등 소비자 신고가 많은 항목을 중심으로 점검할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
식약처 관계자는 "위반 업체에 대해 행정처분하는 등 엄정하게 조치할 예정"이라며 "앞으로도 국민이 많이 소비하는 배달음식과 식품 판매 무인매장에 대한 안전관리를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>