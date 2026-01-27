14년 투자 결실…SK이노베이션 E&S, 바로사 가스전 첫 생산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2012년 사업 참여 후 14년만 성과

20년간 연간 130만t LNG 확보 예상

SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 생산한 천연가스를 액화해 첫 LNG 선적을 완료하며 해외 자원개발 성과를 가시화했다.

호주 바로사 가스전(개발 단계). SK이노베이션 E&S 제공

SK이노베이션 E&S는 27일 호주 북서부 해상에 위치한 바로사 가스전에서 생산된 천연가스가 다윈 LNG 터미널로 운송돼 첫 LNG 카고 선적을 마쳤다고 27일 밝혔다. 바로사 가스전은 호주 북서부 해안에서 약 300㎞ 떨어진 해상에 위치해 있으며, 지분 구조는 SK이노베이션 E&S 37.5%, Santos 50%, JERA 12.5%다.

SK이노베이션 E&S는 매장량 평가와 인허가, 해상 및 육상 설비 건설 등에 총 16억달러(약 2조원)를 투자했다. 2012년 사업 참여 이후 14년간 이어온 해외 자원개발 노력이 본격적인 생산 단계로 이어진 것이다.

이번 생산 개시로 SK이노베이션 E&S는 향후 20년간 연간 130만t 규모의 LNG를 확보하게 된다. 이는 국내 연간 LNG 도입량의 약 3%에 해당하는 물량으로, 글로벌 에너지 시장의 변동성이 큰 상황에서 중장기적인 에너지 공급 안정성 제고에 기여할 것으로 평가된다.

사업 방식에서도 비용 효율성을 높였다. 신규 LNG 터미널을 건설하는 대신 기존 다윈 LNG 터미널 설비를 개조·활용하는 브라운필드 방식(Brownfield)을 적용해 초기 투자비를 절감했다. 또 중동이나 미국 대비 수송 거리가 짧은 호주에서 가스를 도입함으로써 운송 기간을 약 10일 수준으로 줄여 가격 경쟁력도 확보했다.





이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 "바로사 가스전의 첫 LNG 생산은 리스크가 큰 자원개발 분야에서 장기간 축적된 투자와 기술이 결실을 맺은 사례"라며 "안정적인 에너지 공급을 통해 국내 에너지 안보 강화에 기여하는 동시에 회사의 사업 기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

