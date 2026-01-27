"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

박세리·김승수 결혼 발표 영상 확산

정교한 가짜 뉴스에 누리꾼들 '혼란'

조회수 장사 속 흔들리는 정보 신뢰

골프선수 출신 방송인 박세리(왼쪽)와 배우 김승수. 연합뉴스·SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’

"박세리♥김승수, 전격 결혼 발표."

최근 유튜브를 중심으로 골프선수 출신 방송인 박세리와 배우 김승수가 결혼을 발표했다는 영상이 빠르게 확산했다. 누리꾼들은 "축하한다" "잘 어울린다"며 응원을 쏟아냈다.

하지만 확인 결과, 해당 영상은 사실과 무관한 '가짜 뉴스'로 드러났다. 실제 인물의 이미지와 음성, 뉴스 형식을 정교하게 결합해 만들어진 허위 영상이었다.

박세리와 김승수가 결혼한다는 내용의 가짜뉴스가 유튜브를 통해 확산하고 있다. 유튜브 캡처

"축하해요"…가짜 뉴스에 속은 누리꾼들

문제가 된 영상은 두 사람이 한 예능 프로그램을 통해 연인으로 발전했고, SBS 뉴스에 출연해 결혼을 공식 발표했다는 설정을 담고 있었다. 이어 서울 모처에서 비공개 결혼식을 치른다는 등 구체적인 정황까지 덧붙였다.

영상의 형식은 시청자에게 '검증된 정보'라는 착각을 주기에 충분했다. 실제 방송 화면과 유사한 자막 구성, 익숙한 뉴스 멘트가 더해지면서 상당수 이용자는 이를 사실로 받아들였다. 실제로 댓글 창에는 "축하한다" "잘 어울린다" 등의 댓글이 쏟아졌다. 온라인에서는 해당 콘텐츠가 여러 플랫폼으로 복제·재유통되며 기정사실처럼 소비됐다.

해당 영상을 접한 누리꾼들은 실제 뉴스라고 생각한 듯 "축하한다"는 댓글을 남겼다. 유튜브 캡처

AI가 만든 '그럴듯한 거짓말'

이처럼 인공지능(AI)을 활용해 만들어진 허위 영상과 콘텐츠는 최근 급증하고 있다. 업계에서는 이를 'AI 슬롭'으로 부른다. 값싸게 대량 생산된 저품질 AI 콘텐츠가 조회 수와 광고 수익을 목적으로 유통되는 현상을 일컫는다.

AI 슬롭의 특징은 완전히 거짓이지만, 진짜처럼 보인다는 점이다. 기존 이미지나 영상, 기사 내용을 짜깁기해 맥락 있는 이야기로 포장하면서 이용자의 판단력을 흐린다. 특히 유명인과 뉴스 형식을 결합할 경우 파급력은 더욱 커진다.

한국, 소비 속도 빠른 만큼 위험도 커

전문가들은 한국이 AI 생성 콘텐츠 확산에 특히 취약한 환경이라고 지적한다. 영상 소비 속도가 빠르고, SNS를 통한 정보 유통 비중이 높은 구조 탓이다. 자극적인 콘텐츠일수록 플랫폼 알고리즘을 타고 빠르게 확산하는 점도 문제로 꼽힌다.

이로 인해 허위 정보가 단순한 해프닝을 넘어 공공 신뢰를 훼손하고, 사회적 혼란을 키울 수 있다는 우려가 나온다. 유명인 관련 가짜뉴스는 개인의 명예를 침해하는 동시에, 정보 전반에 대한 불신을 키우는 부작용을 낳는다.





전문가들은 기술 규제와 플랫폼의 책임 강화도 중요하지만, 무엇보다 이용자의 비판적 소비 태도가 핵심이라고 강조한다. 출처 확인과 교차 검증, 과도하게 자극적인 제목에 대한 경계가 이제는 선택이 아니라 필수라는 지적이다.





