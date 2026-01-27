총리실 '여론조사 넣지 말라' 요청에 김어준 "내가 알아서 할 것"

여론조사꽃, 서울시장 여론조사에 金 총리 포함

총리실 "유감…계속 조사 포함하는 것 부적절"

김어준 "기관이 판단할 일…안 나올 것 알아"

진보 성향 방송인 김어준 씨가 김민석 국무총리를 서울시장 선거 여론조사에 포함하지 말아 달라는 총리실의 요청에 "여론조사 기관이 판단하는 것"이라고 반박했다.

김 씨는 26일 자신의 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서 "김 총리가 출마하지 않는다는 것은 알고 있다"면서도 "가상 대결에서 1위 하는 것을 존재감이라고 하는데, 선거 때는 그런 존재감이 안도감을 준다"라고 주장했다.

진보 성향 방송인 김어준 씨가 김민석 국무총리를 서울시장 선거 여론조사에 포함하지 말아 달라는 총리실의 요청에 "여론조사 기관이 판단하는 것"이라고 반박했다. 지난해 11월 김 총리가 김 씨 방송에 출연한 모습. 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 유튜브

AD

김 씨는 "(여론조사에) 넣는 건 '여론조사꽃'이 판단할 일이다. 제가 알아서 할 것"이라며 "지지율이 너무 낮아서 넣어달라고 해도 안 넣어주고, 높은 경우에도 후보가 원하는 대로 해줄 수 있고 아닐 수도 있다"라고 말했다.

앞서 23일 총리실은 언론 공지를 통해 "서울시장 선거 여론조사에 국무총리를 포함하지 말아 달라고 요청했는데도 계속 포함하는 일부 조사에 대해 매우 심각한 유감을 표한다"라고 밝힌 바 있다. 또 "이미 경쟁력을 가진 다른 후보들이 있음에도 본인의 의사에 반해 계속 조사에 포함하는 것은 매우 부적절하다"며 "서울시장 선거 관련 조사에 총리를 포함하지 말 것을 다시 강력히 요청한다"고 했다.

이 같은 메시지는 김 씨가 설립한 여론조사 업체 '여론조사꽂'을 겨냥한 것으로 해석됐다. 여론조사꽃은 지난 19~21일 실시한 서울시장 후보 적합도 조사에 김 총리를 포함했고, 그 결과를 유튜브에 공개하기도 했다. 다만 당시에도 김 씨는 "총리실이 (김 총리 이름을) 빼달라고 하는 것은 당연하다"면서도 "보통은 빼지만 안 뺄 수도 있다"고 반박했다.

해당 여론조사에 따르면 김 총리는 '서울시장에 적합한 진보 진영 인사' 문항에서 응답률 7.3%를 기록하며 정원오 서울 성동구청장(20.9%), 박주민 민주당 의원(10%)에 이어 3위에 올랐다. 보수 진영 후보인 오세훈 서울시장과의 맞대결에선 48.6%대 32.6%로 앞섰고, 나경원 국민의힘 의원과는 51.2%대 27.4%로 앞섰다. 지난 19일부터 사흘간 서울시 거주 18세 이상 2008명 대상 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행된 이번 조사의 응답률은 9.0%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





AD

한편 김 총리는 오는 8월 더불어민주당 당 대표 선거에 출마할 것이라는 전망이 나온다. 그는 지난 20일 공개된 뉴시스와의 인터뷰에서 '8월 민주당 전당대회 당 대표 출마설이 제기된다'는 물음에 "저는 민주당을 제 몸같이 사랑하는 사람으로서 당연히 민주당의 현재와 미래, 시대적 방향을 늘 생각한다"며 "저는 당의 현재와 미래에 대한 관심이 크다"고 말했다. 다만 최근 불거진 민주당과 조국혁신당 간의 합당 논의와 6월 지방선거 결과 등에 따라 그의 당 복귀 시점이 달라질 수 있다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>