총리실 '여론조사 넣지 말라' 요청에 김어준 "내가 알아서 할 것"

여론조사꽃, 서울시장 여론조사에 金 총리 포함
총리실 "유감…계속 조사 포함하는 것 부적절"
김어준 "기관이 판단할 일…안 나올 것 알아"
진보 성향 방송인 김어준 씨가 김민석 국무총리를 서울시장 선거 여론조사에 포함하지 말아 달라는 총리실의 요청에 "여론조사 기관이 판단하는 것"이라고 반박했다.
김 씨는 26일 자신의 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서 "김 총리가 출마하지 않는다는 것은 알고 있다"면서도 "가상 대결에서 1위 하는 것을 존재감이라고 하는데, 선거 때는 그런 존재감이 안도감을 준다"라고 주장했다.
김 씨는 "(여론조사에) 넣는 건 '여론조사꽃'이 판단할 일이다. 제가 알아서 할 것"이라며 "지지율이 너무 낮아서 넣어달라고 해도 안 넣어주고, 높은 경우에도 후보가 원하는 대로 해줄 수 있고 아닐 수도 있다"라고 말했다.
앞서 23일 총리실은 언론 공지를 통해 "서울시장 선거 여론조사에 국무총리를 포함하지 말아 달라고 요청했는데도 계속 포함하는 일부 조사에 대해 매우 심각한 유감을 표한다"라고 밝힌 바 있다. 또 "이미 경쟁력을 가진 다른 후보들이 있음에도 본인의 의사에 반해 계속 조사에 포함하는 것은 매우 부적절하다"며 "서울시장 선거 관련 조사에 총리를 포함하지 말 것을 다시 강력히 요청한다"고 했다.
이 같은 메시지는 김 씨가 설립한 여론조사 업체 '여론조사꽂'을 겨냥한 것으로 해석됐다. 여론조사꽃은 지난 19~21일 실시한 서울시장 후보 적합도 조사에 김 총리를 포함했고, 그 결과를 유튜브에 공개하기도 했다. 다만 당시에도 김 씨는 "총리실이 (김 총리 이름을) 빼달라고 하는 것은 당연하다"면서도 "보통은 빼지만 안 뺄 수도 있다"고 반박했다.
해당 여론조사에 따르면 김 총리는 '서울시장에 적합한 진보 진영 인사' 문항에서 응답률 7.3%를 기록하며 정원오 서울 성동구청장(20.9%), 박주민 민주당 의원(10%)에 이어 3위에 올랐다. 보수 진영 후보인 오세훈 서울시장과의 맞대결에선 48.6%대 32.6%로 앞섰고, 나경원 국민의힘 의원과는 51.2%대 27.4%로 앞섰다. 지난 19일부터 사흘간 서울시 거주 18세 이상 2008명 대상 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행된 이번 조사의 응답률은 9.0%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
한편 김 총리는 오는 8월 더불어민주당 당 대표 선거에 출마할 것이라는 전망이 나온다. 그는 지난 20일 공개된 뉴시스와의 인터뷰에서 '8월 민주당 전당대회 당 대표 출마설이 제기된다'는 물음에 "저는 민주당을 제 몸같이 사랑하는 사람으로서 당연히 민주당의 현재와 미래, 시대적 방향을 늘 생각한다"며 "저는 당의 현재와 미래에 대한 관심이 크다"고 말했다. 다만 최근 불거진 민주당과 조국혁신당 간의 합당 논의와 6월 지방선거 결과 등에 따라 그의 당 복귀 시점이 달라질 수 있다.
김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
