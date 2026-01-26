베트남 정부 "이해찬 前총리 별세에 깊은 애도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베트남 정부가 자국에서 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장에 애도의 뜻을 표명했다.

26일(현지시간) 관영 베트남뉴스통신(VNA)에 따르면 팜 투 항 베트남 외교부 대변인은 이날 성명을 통해 "지난 며칠 동안 호찌민시 인민위원회, 관계 기관과 협력해 이 수석부의장에게 최상의 의료 서비스를 제공했다. 그러나 중증 질환으로 인해 그가 별세했다"며 "팜 민 친 총리를 비롯한 베트남 지도부도 한국 정부와 유가족에게 깊은 애도의 뜻을 전했다"고 밝혔다.

앞서 이 수석부의장은 민주평통 회의에 참석하려고 찾은 베트남 호찌민에서 지난 23일 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으면서 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단에 따라 스텐트 시술 후 중환자실에서 치료받았으나 전날 별세했다.





이 수석부의장의 장례는 오는 27일부터 31일까지 민주평통과 더불어민주당이 공동으로 주관해 기관·사회장으로 치러진다. 사회장은 국가와 사회에 공적을 남긴 유명 인사가 사망했을 때 사회 각계 대표가 자발적으로 장의위원회를 구성해 치르는 장례식이다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

