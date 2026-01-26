다이슨코리아, AI 로봇 청소기 등 '네이버 오픈런' 기획전 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일부터 다음 달 1일까지

가전 신제품 3종 출시 기념

물청소기·공기청정기 등 대상

다이슨코리아가 가전 신제품 3종을 대상으로 '네이버 오픈런' 기획전을 진행한다.

다이슨코리아는 26일부터 다음 달 1일까지 네이버 오픈런 기획전을 진행한다고 밝혔다. 네이버 오픈런은 신제품을 가장 빠르게 만나볼 수 있도록 운영되는 네이버의 대표 캠페인이다.

다이슨코리아가 ‘네이버 오픈런’ 기획전을 진행한다. 다이슨코리아

AD

이번 기획전은 이달 국내 출시된 다이슨 가전 신제품 3종 ▲스팟앤스크럽(Spot+Scrub) AI(인공지능) 로봇 청소기 ▲클린앤워시 하이진(Clean+WashHygiene) 물청소기 ▲허쉬젯(HushJet) 컴팩트 공기청정기를 대상으로 진행된다.

기획전 기간 내 제품을 구매할 경우 '5% 알림 받기 쿠폰'과 '5% 오픈런 특별 쿠폰'이 중복 적용된다. 스팟앤스크럽 AI 로봇 청소기 구매 시에는 20만원 즉시 할인을 제공한다.

다이슨 스팟앤스크럽 AI 로봇 청소기는 첨단 AI 기술로 얼룩을 감지해 꼼꼼하게 맞춤 청소하는 로봇 청소기다. 초록 불빛이 바닥의 얼룩과 먼지를 비춰 최대 15회까지 청소 과정을 반복하며, 물청소 시에는 다이슨의 12개 지점 물 공급 시스템이 롤러가 회전할 때마다 자동으로 세척한다.

다이슨 클린앤워시 하이진 물청소기와 1.9kg 무선 청소기인 다이슨 디지털 슬림을 세트로 구매할 경우에는 12만원 즉시 할인 혜택이 적용된다.





AD

기획전 첫날인 이날 오후 8시에는 구독자 약 280만명을 보유한 테크 크리에이터 '잇섭'과 함께하는 네이버 쇼핑 라이브가 진행된다. 라이브를 통해 제품을 구매할 경우, 다이슨 스팟앤스크럽 AI 로봇 청소기 롤러 증정 및 추가 적립 혜택이 제공된다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>