한화손보, 실전형 '취업캠프' 연다

우수 참가자, 서류 및 1차 면접 면제

지원분야 '펨테크·사이버'

참가신청, 2월6일 마감

한화손해보험은 취업 준비생을 위한 실전 프로그램으로 구성된 '취업캠프'를 개최한다고 26일 밝혔다.

취업 전문가·현직자·인사 담당자가 총출동하는 이번 캠프는 취업 준비생들을 대상으로 하는 실전형 취업 지원 프로그램이다. 캠프 참여가 실제 채용 과정으로 이어질 수 있도록 기획한 만큼, 우수한 평가를 받은 참가자에게는 한화손보 서류전형 및 1차 면접 면제 혜택도 제공된다.

취업캠프는 오는 2월 23일부터 26일까지 3박 4일간 충주 수안보에 위치한 한화손해보험 라이프캠퍼스에서 운영된다. 참가자들이 채용 트렌드와 평가 기준을 이해하고 입사지원서 완성도와 면접 대응력을 동시에 끌어올릴 수 있도록 현직자와 인사 담당자가 직접 참여해 모의면접과 자기소개서 첨삭 등을 통해 참가자 개개인의 강점과 보완점을 짚어주는 방식으로 진행된다.

지원 분야는 '펨테크(Femtech)'와 '사이버보험'이다. 여성의 건강과 라이프스타일을 중심으로 여성 웰니스(Wellness) 영역의 마케팅·브랜딩·콘텐츠 기획에 관심 있는 지원자라면 펨테크 분야에, 정보보호, 디지털 산업 변화와 데이터 분석·자료 조사, 보험상품 개발에 흥미를 느끼는 지원자라면 사이버보험 분야에 지원할 수 있다.

현직자·인사 담당자의 조언뿐만 아니라 실전 취업 노하우로 잘 알려진 외부 강사진도 대거 참여한다. 유명 취업 유튜버 '제이콥'으로 활동 중인 복성현 대표, 대기업 HRD 컨설턴트로 활동하며 취업 컨설팅 채널을 운영 중인 '컨설팅은나래' 등이 강사로 나서 취업 준비 과정에서 체감할 수 있는 현실적인 조언과 전략을 전달할 예정이다.

구체적인 프로그램은 ▲펨테크·사이버보험 산업 이해 ▲자기소개서 작성법 및 1대 1 첨삭 ▲면접 스피치 교육 ▲실전 모의면접 ▲이미지 메이킹 ▲취업용 증명사진 촬영 등이다.





취업캠프 참가 신청은 내달 6일까지 가능하며, 2026년 공채 지원 가능자라면 신청할 수 있다. 최종 대상자는 2월 2주차에 발표될 예정으로 신청은 한화그룹 채용 사이트를 통해 접수하면 된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

