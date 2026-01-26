[클릭 e종목]"에스엘, 본업과 신사업 모두 기대…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목표주가 7만원으로 상향조정

NH투자증권은 26일 에스엘에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 종전 5만4000원에서 7만원으로 상향한다고 밝혔다.

하늘 NH투자증권 연구원은 "현대차그룹이 미국에서 신규로 출시하는 하이브리드(HEV) 모델의 램프를 동사가 공급할 계획"이라며 " 북미에서 본업인 램프사업부의 실적 성장이 빠르게 나타날 것"이라고 전망했다.

하 연구원은 "에스엘은 보스턴 다이나믹스의 4족보행 로봇인 스팟의 레그 어셈블리(하부 조립체), 물류 로봇 스트레치의 인디케이터 램프를 공급한다"며 "현대차 로보틱스랩의 모베드(MobED)와 플러드에 라이다(LIDAR) 센서 모듈 및 배터리팩어셈블리(BPA) 등을 공급하며 최종적으로는 로봇의 위탁생산까지 담당한다"고 설명했다.

그러면서 '에스엘은 로보틱스 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 향후 휴머노이드로 램프, LIDAR, BPA 공급을 확대할 것"이라고 예상했다.





하 연구원은 "국내는 10월 연휴로 인한 영업일수 감소로 부진할 것으로 예상된다"면서도 "북미(멕시코 K3 단산 기저 해소)와 인도 지역에서 실적 개선이 기대된다"고 설명했다. 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 2.6%, 17.9% 늘어난 1조2697억원, 482억원을 기록할 것으로 예상했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

