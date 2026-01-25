민주화 거목 이해찬 평통 수석부의장 별세…향년 73세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노무현 정부 시기 '실세총리'…이후 민주진영 대부

민주화 운동의 거목(巨木)이었던 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 향년 73세.

민주평통은 이날 "이 수석부의장이 베트남 현지시간 오후 2시 48분 운명하셨다"고 밝혔다. 고(故) 이 수석부의장은 베트남에서 열린 민주평통 아태지역회의 운영위원회 참석차 베트남 호찌민을 방문한 도중 급격히 건강이 악화해 별세했다.

이 수석부의장은 호찌민 탐안(Tam Ahn) 병원에서 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술과 함께 중환자실서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했다.

민주평통 관계자는 "현재 유가족 및 관계기관과 함께 국내 운구 및 장례 절차를 논의 중이며, 확정되는 대로 다시 알려드리겠다"면서 "고인의 명복을 빌어주시고, 유가족분들께 따뜻한 위로를 부탁드린다"고 전했다.

이 수석부의장은 민주화 운동의 거목 중 하나다. 서울대 사회학과 재학 중 학생운동에 투신한 뒤 1974년 전국민주청년학생총연맹(민청학련) 사건으로 옥고를 치렀고, 1980년 김대중 내란음모 사건으로 10년형을 선고받았다. 1987년 6월 항쟁을 주도했던 민주헌법쟁취국민운동본부 상황실장을 맡아 대통령 직선제 개헌을 끌어내는 데 큰 공을 세우기도 했다.

이후 이 수석부의장은 정계에 투신했다. 1987년 13대 대선에서 김대중 후보가 낙선한 후 평화민주당에 입당했고, 13대 총선에서 서울 관악을 지역구에 출마해 김종인 민주정의당 후보를 꺾고 국회에 입성했다. 해당 지역구에서 이 수석부의장은 내리 5선을 했다.

그는 정계 투신 이후 1995년 민선 1기 서울시에서 정무부시장직을 수행했고, 1998년 김대중 정부 초대 교육부 장관을 지냈다. 해당 시기 고교생들을 지칭하는 '이해찬 세대'라는 용어가 아직까지도 회자된다.

이 수석부의장은 2002년 16대 대선에선 새천년민주당 중앙선거대책위원회 기획본부장을 맡아 노무현 대통령의 당선을 도왔다. 2004년엔 노무현 전 대통령에 의해 국무총리로 임명됐다. 고인은 김종필 전 총리 등과 함께 '실세 총리'로 불리는 등 큰 영향력을 발휘하기도 했다.

노무현 전 대통령의 서거 이후로는 민주 진영의 원로 역할을 맡았다. 2016년 20대 총선에서 컷오프됐다 탈당·당선 후 더불어민주당에 복당한 고인은 문재인 정부 시기인 2018년 당 대표로 선출됐다. 이 수석부의장 체제의 민주당은 21대 총선에서 180석을 확보하는 등 대승을 기록하기도 했다.





이후 정계를 은퇴한 이 수석부의장은 2024년 22대 총선에서는 이재명 당시 당 대표, 김부겸 전 총리와 함께 상임공동선거대책위원장을 맡으며 총선 승리에 기여했다. 새 정부 출범 이후인 지난해 10월에는 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장으로 임명되기도 했다.





