그린란드 "광물은 협상 대상 아니다"…美 '전면 접근권' 주장에 공개 반발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드에 대한 '전면적 접근권'을 언급하며 압박 수위를 높이는 가운데, 그린란드 정부가 광물 개발 결정권은 외부에 있지 않다며 강경하게 선을 그었다.

나야 나타니엘센 그린란드 상무·광물·에너지·법무·성평등 장관 AP연합뉴스

AD

나야 나타니엘센 그린란드 상무·광물·에너지·법무·성평등 장관은 23일(현지시간) 폴리티코 유럽판 인터뷰에서 "그린란드의 광물을 외부 세력이 좌우하도록 허용하지 않겠다"고 밝혔다. 나타니엘센 장관은 "광물 개발은 그린란드의 관할권에 속한 문제"라며 "외국이 이를 결정하거나 관리하는 구조는 주권 침해"라고 경고했다.

트럼프 대통령은 지난 21일 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담한 뒤 그린란드와 관련한 협상 틀을 마련했다고 언급하며 대(對)유럽 관세 계획을 철회했다. 이어 22일 언론 인터뷰에서는 유럽과 협상해 그린란드에 대한 전면적 접근권을 확보하겠다는 입장을 밝혔다.

이를 두고 미국이 차세대 미사일 방어체계 '골든돔' 배치와 함께, 희토류 등 전략 광물 개발권까지 포괄하는 광범위한 합의를 추진하고 있다는 해석이 나온다. 한 유럽 당국자는 협상안에 그린란드 광물 개발을 감독하는 국제적 기구 설립이 포함될 수 있다고 폴리티코에 전했다.

그린란드는 일부 희토류만으로도 세계 수요의 약 4분의 1을 충당할 수 있는 잠재력을 가진 지역이다. 이 밖에도 석유와 가스, 금, 청정에너지 전환에 필수적인 핵심 광물이 매장돼 있지만, 상당수는 아직 채굴되지 않았다.

나타니엘센 장관은 "우리 광물을 어떻게 활용할지는 우리가 결정한다"며 "외국이 그린란드 광물을 통제하거나 감독하는 체계는 받아들일 수 없다"고 재차 강조했다. 그는 그러한 내용이 포함될 경우 그린란드 정부가 합의 자체에 반대할 것이라고 밝혔다.

다만 그는 모든 협력 가능성을 부정하지는 않았다. "나토 차원의 안보 역량 강화나 일정 수준의 모니터링에는 반대하지 않는다"며 "2019년 미국과 체결한 광물 협력 협약을 발전시키는 논의에도 열려 있다"고 말했다.





AD

트럼프 대통령이 무력 사용 가능성을 일축한 이후 그린란드는 미국이 제기하는 안보 위협의 실체와 강도를 면밀히 검토하고 있다. 나타니엘센 장관은 "주민들 사이에 여전히 불안은 남아 있지만 갈등의 긴장도는 다소 낮아진 것으로 보인다"고 평가했다. 그러면서도 그는 "미국은 동맹국이지만, 지금 이 순간만큼은 친구라고 말하기 어려울 수도 있다"고 덧붙였다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>