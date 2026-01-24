'박나래 주사 이모', 1개월 만에 입장…"국민 가십 거리" 법적 대응 시사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"매니저 제보만으로 가십화"

"내가 말할 수 있는 곳은 수사기관뿐" 강조

'주사 이모'로 불리는 A씨가 불법 의료행위 의혹과 관련해 침묵을 깨고 자신의 입장을 공개했다. A씨는 SNS를 통해 자신을 둘러싼 의혹 보도와 온라인 확산을 문제 삼으며, 수사 결과만이 진실을 밝힐 수 있다고 강조했다.

일명 주사 이모로 알려진 A씨가 한달 만에 자신의 입장을 밝혔다. 사회관계망서비스 캡처

A씨는 23일 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "디OO치가 '주사 이모'라는 자극적인 키워드를 전면에 내세운 단독 기사를 보도함으로써 사실확인이 충분히 이루어지지 않은 '매니저의 제보' 내용만으로 전 국민의 비난과 가십거리가 됐다"고 주장했다. 이어 일부 유튜브 채널과 SNS, SBS 프로그램을 거론하며 "조회수와 관심을 유도하는 데 집중했다"고 비판했다.

그는 "사건의 진실은 수사관님들과 제가 성실히 임한 진술과 객관적인 수사 결과로만 밝혀질 사안임에도 일부 유튜버 및 SNS채널, SBS '궁금한이야기Y' 등은 '주사 이모'라는 키워드를 사용해 조회수와 관심을 유도하는 데 집중했다"며 "이로 인해 사실과 다른 사생활과 가십성 내용이 왜곡된 형태로 확산되고 있다"고 말했다.

또한 A씨는 "내가 진실을 말할 수 있는 유일한 곳은 수사기관"이라며, 통신비밀보호법과 정보통신망법 관련한 챗GPT 의 답변을 캡처해 공유했다. 이는 사건의 핵심 쟁점으로 떠오른 메신저 대화 공개와 관련해 법적 대응 가능성을 암시한 것으로 해석된다.

'주사 이모' 논란은 지난해 12월 박나래를 고소한 전 매니저들의 폭로에서 시작됐다. 이들은 박나래가 자택과 A씨의 거주지, 차량 등에서 주사 치료를 받았고, 향정신성의약품이 대리 처방됐다는 의혹을 제기했다. 이 과정에서 A씨에 대한 의사 면허 여부가 문제로 떠올랐다.

A씨는 의사 면허 논란이 커지자 SNS에 자신이 내몽고에서 의학을 공부했고, 포강의과대학병원에서 교수로 재직했다는 취지의 글을 올리며 자신이 의사임을 주장했다. 그는 "내몽고 포강의과대학병원에서 외, 내국인 최초로 최연수 교수까지 역임했다"며 한국성형센터 유치와 관련한 경력도 언급했다.

박나래도 A씨를 두고 "의사 면허가 있는 것으로 알고 있었고, 프로포폴이 아닌 단순 영양제 주사였다"고 해명한 바 있다.

그러나 의료계에서는 A씨가 언급한 포강의대가 실체가 없는 '유령 의대'라는 반박이 나왔다. 의사 단체는 중국 의과대학 졸업자와 면허를 인정하지 않는 한국의 제도적 현실을 근거로 A씨의 행위가 불법 의료행위에 해당한다고 강조했다.

경찰은 현재 A씨의 불법 의료행위 의혹을 수사 중이며, 지난달 31일 A씨의 출국금지 조치를 내리고 주거지 등을 압수수색하는 등 강제수사에 나섰다.





박나래 외에도 유튜버 입짧은햇님과 샤이니 키는 A씨에게 방문 진료를 받은 사실이 알려진 뒤 방송 활동을 중단했다. 이들은 A씨가 의사로 알고 있었다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

