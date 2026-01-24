"금반지·은수저 더 올랐다"…은값 '최초' 온스당 100달러 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연준 추가 금리인하 기대속 안전자산 수요↑

안전 자산에 대한 투자 수요가 이어지면서, 국제 은(銀) 가격이 장중 사상 처음으로 온스당 100달러선을 넘어섰다. 금값도 사상 최고치인 4979달러(약 731만원)까지 고점을 높이며 5000달러를 눈앞에 뒀다.

뉴욕상품거래소에서 은 현물 가격은 23일(현지시간) 오후 1시 48분께 전장보다 5% 오른 온스당 100.94달러에 거래됐다. 은 가격이 온스당 100달러선을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

금 가격도 계속 올라 사상 최초 온스당 5000달러 돌파를 눈앞에 뒀다. 2월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4979.7달러로 전장보다 1.4% 올랐다. 금 현물 가격은 이날 장중 온스당 4988.17달러였다.

금 가격은 2024년 27% 상승한 데 이어 2025년 65% 급등했고, 새해 들어서도 랠리를 이어가고 있다. 국제 은값은 2025년 한 해 150% 넘게 폭등한 데 이어 새해 들어서도 이날까지 40% 넘게 올랐다.

글로벌 투자자들이 기축통화인 달러화 비중을 줄이고 대체 안전자산인 금의 수요를 늘리면서 금 가격이 상승 곡선을 그리고 있다.

금 가격과 연동해 움직이는 경향이 있는 은 역시 산업용 수요가 증가하고 있는 가운데 만성적인 공급 부족 문제가 부각되면서 상승 랠리를 이어갔다.

금 시장의 '큰손'인 각국 중앙은행은 달러화에 편중된 보유자산 다변화 차원에서 최근 몇 년간 금 보유 비중을 늘려왔다.

미국 중앙은행의 추가 기준금리 인하 기대도 금값 상승 동력이 되고 있다. 미국 중앙은행은 지난 2024년 9월부터 작년 12월까지 기준금리 인하 흐름을 이어가며 5.25∼5.50%였던 금리를 현 3.50∼3.75%로 1.75%포인트 낮췄다.





월가 전문가들은 미국 중앙은행이 올해 중 금리를 1∼3회 추가 인하할 것으로 기대하는 가운데 차기 의장으로 누가 임명되느냐에 따라 추가 인하 기대감이 더 커질 수 있다고 보고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

