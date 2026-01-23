에어부산, 작년 영업손실 45억원…전년比 적자전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에어부산이 지난해 연간 영업손실 45억원을 기록해 전년 대비 적자전환했다고 23일 밝혔다.

같은 기간 매출은 8326억원으로 17.3% 줄었고 순손실은 227억원으로 적자전환했다.

지난해 에어부산의 실적은 ▲기내 화재 및 외주 정비 장기화에 따른 가용 기재 감소 ▲항공업계 전반의 공급 확대로 인한 경쟁 심화 및 이에 따른 운임 하락 ▲일본 대지진설 및 동남아 치안 불안 같은 외부 악재가 지속적으로 발생해 전년 대비 실적이 감소했다.

국제 유가의 하향 안정세에도 고환율 기조가 이어지면서 달러 결제 비중이 높은 항공기 관련비·정비비 같은 외화 비용이 늘어나 실적 방어 어려움으로 작용했다.

어려운 경영 환경 속에서도 연중 누적 기준 흑자가 예상됐으나 연말 일시적 정비 비계획 비용 발생으로 누적 적자 전환했다는 게 에어부산 측 설명이다.

올해 에어부산은 기재를 추가로 도입하고 정비 항공기를 복귀하면서 기단 정상화를 기반으로 안정적인 공급 체계를 유지할 계획이다.





에어부산 관계자는 "주력 노선인 일본·대만 노선 중심의 여객 수요 회복에 따른 점진적인 실적 개선 기대와 한·중 무비자 조치 연장 및 양국 관계 개선 흐름에 따른 중국 노선 수요 회복에 맞춰 다양한 부정기편을 발굴할 계획"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

