광명시 "공공조달에 지역 기업 참여 확대 추진"

'지역 내 거래 촉진 전략 수립' 연구 용역 착수

생산→소비→재투자의 지역 순환경제 구축

경기도 광명시가 조달 등 공공 부문에 대한 지역 기업의 참여를 확대하기 위한 전략 마련에 나선다. 지역 내 기업의 생산이 지역 내 소비와 재투자로 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다는 목적이다.

광명시가 23일 시청 중회의실에서 개최한 '자역순환경제 전략 수립' 연구용역 착수보고회에서 참석자들의 용역 추진 방안을 논의하고 있다. 광명시 제공

광명시는 23일 시청 중회의실에서 '지역공동체 자산화를 위한 지역 내 거래 촉진 전략 수립 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

이번 연구용역은 조달 등 공공재정 집행 과정에서 발생하는 지역 부(富)의 역외 유출 문제를 분석하고, 공공 부문 지출이 지역 내에서 생산과 소비, 재투자로 자연스럽게 이어지는 지역경제 선순환 구조를 설계하기 위한 것이다.

시는 특히 용역을 통해 공공재정 데이터를 빅데이터로 분석해 관내 기업의 공공조달 참여를 실질적으로 확대할 수 있는 정책 전략을 도출하는 데 초점을 맞출 방침이다.

시는 우선 시 예산과 계약 현황, 조달 데이터, e호조 시스템 등 각종 공공재정 데이터를 종합 분석해 계약 수주 업체의 소재지, 수의·경쟁 계약 방식, 업종 구분 등을 다각도로 살펴보고, 공공재정의 역외 유출 구조를 진단할 계획이다.

이후 수요와 공급의 매칭 가능 영역과 핵심 기회를 도출하기 위해 입찰 요건 개선, 소규모 계약 접근성 강화 등 관내 기업의 진입장벽을 낮추는 방안을 마련한다.

시는 이 과정에서 계약 심사에 '지역 기여도' 평가 항목 신설, '지역상생 계획' 반영 의무화 등의 제도적 장치 마련도 함께 검토할 예정이다.

시는 전문가 자문, 관련 부서 협의 등을 거쳐 오는 4월까지 전략 수립을 완료한 뒤, 도출된 핵심 성과와 과제를 전 부서에 확산·공유해 실질적인 지역순환경제 생태계 구축 정책을 추진할 계획이다.





박승원 광명시장은 "공공재정은 지역경제의 흐름을 바꾸는 중요한 마중물이 될 수 있을 것"이라며 "지역의 부가 지역기업의 성장을 이끌고 그 성과가 다시 일자리와 지역공동체의 가치로 환원되는 지속가능한 지역경제를 구현해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

