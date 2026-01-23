'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"가짜뉴스 피해 키워" 인터넷실명제 도입 찬성

"사실관계 확인 없이 매장" 비판 문화 일침

스타 작곡가 윤일상이 각종 논란에 휩싸인 연예인들을 향한 무분별한 '마녀사냥식 비판 문화'에 대해 공개적으로 문제를 제기했다.

22일 윤일상은 자신의 유튜브 채널을 통해 박나래, 조진웅 등 최근 사건·사고가 이어지고 있는 연예계를 언급하며 "굳이 연예계가 아니더라도 확실한 사실이 밝혀지기 전까지 지켜볼 수는 없느냐"며 "피해를 보는 사람이 너무 많다"고 말했다.

작곡가 윤일상. 아시아경제

일부 대중의 태도를 두고 윤일상은 "노력하지 않고 얻은 지식을 지나치게 맹신한다"고 지적했다. 이어 그는 "이데올로기란 이념적 지향점"이라며 "지식인이라면 자기만의 이데올로기가 있어야 하며 공부를 통해 확인한 뒤 '나는 이렇게 생각한다'고 말해야 한다"고 강조했다. 이는 가짜뉴스나 단편적인 정보에 기대 타인을 단정 짓는 행태를 경계해야 한다는 취지다.

특히 윤일상은 연예인을 둘러싼 '악마화' 현상을 강하게 비판했다. 그는 "요즘은 연예인이 뭘 했다고 하면 즉시 악마가 된다. 마치 습관처럼 반복된다"며 "이미지가 좋았던 사람이 추락하면 '잘됐다'는 반응이 쏟아진다. 일반적인 사람들의 감정은 아니다"라고 말했다. 그러면서 그는 "악마가 만들어지면 그다음은 사회적 매장"이라며 "양쪽 이야기를 모두 듣고, 대중 앞에 설 자격이 부족하다면 스스로 판단하도록 해야 한다"고 덧붙였다.

스타 작곡가 윤일상이 각종 논란에 휩싸인 연예인들을 향한 무분별한 '마녀사냥식 비판 문화'에 대해 공개적으로 문제를 제기했다 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'

윤일상은 과거 극단적인 비난과 여론 재판 속에서 상처받거나 세상을 떠난 연예인들을 언급하며 "돌아가신 분을 두고 '누구 꼴 당해봐야지'라는 말을 하는 것이 인간이냐"며 분노를 드러내기도 했다. 그는 "특정 인물을 겨냥한 발언이 아니다. 너무 많은 스타가 같은 방식으로 희생됐다"고 말했다. 또한 그는 온라인 실명제 도입에 대해 적극 찬성 입장을 밝혔다.

윤일상은 "나 역시 비판받을 일이 있으면 받아야 한다"며 "범죄자 인권만 보호받는 구조가 아니라, 책임과 형평성이 함께 가야 한다. 나쁜 행동을 한 사람은 모두 공개하는 사회로 바뀌어야 한다"고 강조했다.

누리꾼의 의견은 엇갈렸다. 먼저 윤일상의 생각에 동의하는 누리꾼은 "확인도 안 된 루머로 사람 하나를 매장하는 문화가 문제", "악플러들이 정의감에 취해 있다는 말이 딱 맞다", "연예인도 인간인데 너무 잔인하다"는 반응을 보였다.





반면 일부 누리꾼들은 "연예인은 영향력이 큰 만큼 더 엄격한 검증이 필요하다", "비판과 마녀사냥을 동일선상에 놓으면 안 된다", "실명제는 표현의 자유를 위축시킬 수 있다"는 의견을 내놓기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

