창녕군, 농업 현장 안전사고 예방 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창녕군,현장 중심…안전보건관리 컨설팅 참여 농가 모집

농작업장과 농로 등 위험요인 점검 및 개선

경남 창녕군은 올해부터 농작업 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 안전한 농업 환경을 조성하기 위해 농작업 안전보건관리 컨설팅참여농가 110곳을 모집한다.

이 사업은 농작업 안전관리 전문가가 직접 농가를 방문해 작업 환경을 점검하고 농가 여건에 맞는 맞춤형 안전관리 방안을 제시하는 현장 중심 지원사업이다.

AD

컨설팅 주요 내용은 농작업장과 농로 등 현장 내 위험요인 점검 및 개선을 비롯해 농업기계·농자재 안전 상태 확인, 주요 농작업 안전재해 예방교육과 개인보호구 활용 안내 등이다.

신청 대상은 관내 농업인 누구나 신청할 수 있으며, 과거 농작업 재해를 겪었거나 상시근로자(일용직 포함) 5인 이상을 고용 중인 농가는 우선 선정된다. 컨설팅 결과에 따라 대상 농가에 안전관리를 위해 필요한 안전용품도 무료로 지원할 계획이다.

참여를 희망하는 농업인은 2월 13일까지 농지 소재지 관할 읍·면사무소를 방문해 신청하면 된다.





AD

창녕군 관계자는 "농작업 재해는 사전 점검과 예방이 무엇보다 중요하다"며 "이번 컨설팅을 통해 농업인들이 안전한 작업환경에서 사고없이 일하게 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>