박재규 경남대 총장, 통일미래최고위과정 초청 특강 가져

한반도 정세와 국제질서 변화 조망



박재규 경남대학교 총장이 창조관 평화홀에서 행정대학원 통일미래최고위과정 제15기 원우들을 대상으로 초청 특강을 가졌다.

박재규 총장 통일미래최고위과정 특강 단체사진.

지난 22일 오후 열린 특강에서 박 총장은 '한반도 정세와 남북관계 변화'를 주제로 특강을 갖고, 최근 남북관계의 흐름과 변화 양상을 살폈다.

특히 국제 정세 변화 속에서 북한이 주변국과의 관계를 통해 대응 전략을 모색하고 있는 상황을 소개하고, 한반도 정세를 보다 폭넓은 국제적 맥락에서 이해할 필요가 있다고 강조했다.

아울러 북한 주민의 현실에 대해서도 원우들과 함께 의견을 나누며, 한반도 평화와 공존을 위한 다양한 과제에 대해 생각을 공유하는 시간을 가졌다. 이날 특강에는 통일미래최고위과정 제15기를 비롯한 여러 기수의 원우 100여명이 참석했다.





경남대 행정대학원과 북한대학원대학교가 공동 운영하는 통일미래최고위과정은 통일·외교·안보를 중심으로 국제통상, 인문학, AI 등 다양한 분야를 아우르는 최고위 정책 교육과정으로, 제15기 과정은 1월 말까지 운영된다.





