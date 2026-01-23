30년간 이어진 '낙동강 먹는 물 문제'…정부·국회·전문가 머리 맞댄다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 의원회관서 전략 토론회

기후에너지환경부가 장기간 지역 현안으로 이어져 온 낙동강 먹는물 문제 해결을 위해 전문가, 국회와 함께 머리를 맞댔다.

김성환 기후부 장관은 23일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 '낙동강 먹는물 문제 해결을 위한 전략 토론회'에서 "안전한 먹는물 공급은 정치적 선택의 문제가 아니라 국민의 기본권"이라며 "과학과 정책이 결합한 실질적인 해법을 반드시 도출하겠다"고 말했다. 이번 토론회는 기후부와 국회가 대한환경공학회, 대한상하수도학회, 한국물환경학회 등 국내 물환경 분야를 대표하는 3개 학회와 공동 주관했다.

낙동강 먹는물 문제란 대구·경북권에서 30년 넘게 이어지고 있는 현안이다. 1991년 낙동강 페놀 오염 사고로 주민들의 먹는 물 안전 문제가 위협받으면서 시작됐다.

기후부는 이를 해결하기 위해 최근 '2026년 물 분야 주요 정책 추진 계획'에서 대구 상수원을 이전하는 대신 취수 방식을 강변여과수와 복류수(강 지하수)로 바꿔 상수원 확보사업을 추진키로 했다. 총사업비 등을 고려해 창녕과 창녕 남쪽 일대에서 하루 90만t의 취수를 복류수 및 강변여과수 기반으로 공급하는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 알려졌다.

낙동강 녹조 (김해=연합뉴스) 김동민 기자 = 낙동강네트워크·대한하천학회·환경운동연합 등 환경단체가 19일 오전 경남 김해시 대동면 대동선착장에서 '2024년 낙동강 비질란테 현장 조사 기자회견'을 열고, 낙동강 녹조를 확인하고 있다. 2024.8.19

앞서 기후부는 2021년 낙동강 본류 수질 개선과 안전한 먹는물 공급을 포괄하는 '낙동강 통합물관리 방안'을 마련했지만 2022년 지방선거 이후 지역 간 이해관계로 합의점을 찾지 못했다. 대구광역시는 수질 개선을 위해 안동댐 활용 방안을 제안했고, 실제 해당 안건은 낙동강유역물관리위원회에서 심의됐지만, 유역 내 다른 지방자치단체들의 반대에 부딪혔다.

이에 이재명 대통령은 지난해 10월 대구에서 열린 타운홀미팅에서 "과학적이고 실효적인 방식을 조속히 마련해 안전한 먹는물을 공급하겠다"며 정부의 책임 있는 대응을 강조한 바 있다. 기후부는 올해 해결책 마련을 위한 타당성 조사 예산도 확보해 놨다. 또 전문가 연속 간담회, 대구시의회 사업 설명, 지역 언론 간담회 등 다양한 소통을 이어가고 있다.





기후부는 이날 토론회를 통해 그동안 논의 내용을 종합 점검하고, 수렴된 의견을 올해 타당성 조사 용역 과정에서 진행할 파일럿 테스트 시설 운영에 적극 반영한다는 계획이다. 기후부는 "물 환경 분야를 대표하는 3개 학회가 공동 주관에 참여하면서 정책 논의의 객관성과 신뢰성을 확보할 것으로 기대를 모은다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

