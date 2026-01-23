오픈AI 의장 "AI 아마도 거품…그래도 나는 낙관론자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장

다보스 포럼서 AI 시장 전망 내놔

"엄청난 경쟁 뒤 조정 있을 것"

오픈AI 이사회 의장이 인공지능(AI) 열풍이 거품일 가능성이 있다고 진단했다.

연합뉴스에 따르면 브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장은 22일(현지시간) 세계경제포럼(WEF)이 열리는 스위스 다보스에서 진행한 미국 경제방송 CNBC 인터뷰에서 "AI는 아마도 거품일 수 있다"면서도 "나는 그게 좋은 일이라고 본다"고 말했다.

브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장이 22일(현지시간) 미국 경제방송 CNBC 인터뷰에서 "AI는 아마도 거품일 수 있다"면서도 "나는 그게 좋은 일이라고 본다"고 말했다. AP연합뉴스

AD

테일러는 "모두 AI가 경제 전반과 다양한 산업에 막대한 영향을 끼칠 거라 인식하게 되면서 자금이 몰리고 있다"며 "결국 '똑똑한 돈'이든 '멍청한 돈'이든 모든 영역에 경쟁자가 엄청나게 늘었다"고 말했다. 이어 "경쟁은 좋은 것이고, 결국 자유 시장이 최고의 제품과 가장 높은 가치를 찾게 된다"며 "앞으로 몇 년간 조정과 통폐합 국면이 있을 것"이라고 내다봤다. 경쟁 없이는 혁신을 이룰 수 없다는 것이다.

그는 "현재 AI 시장이 인터넷 보급 초기인 1996년과 비슷하다"며 "AI가 인터넷처럼 상거래나 검색, 결제 등에 막대한 영향을 미칠 것이라는 점은 분명하지만, 인프라 구축과 규제 환경 진화에는 시간이 걸린다"고 주장했다. 이어 "나는 AI 낙관론자"라며 "우리가 (AI 성장) 곡선의 시작점에 와 있다고 생각한다"고 말했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 '오픈AI가 비영리로 운영하겠다는 약속을 어겼다'며 제기한 소송에 대해서는 "우리는 근거가 없다고 일관되게 말해왔다"고 선을 그었다. 이어 "우리는 세계 최대 규모 비영리 재단의 하나가 된 오픈AI 재단 구축에 집중하고 있다"며 "특히 이사회 차원에서 새 (지배) 구조가 우리의 사명을 어떻게 확장할 수 있는지, 상장하는 것이 그 방법인지 등을 고민하고 있다"고 했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 오픈AI와 마이크로소프트(MS)를 상대로 최대 1340억달러(약 200조원)에 육박하는 손해배상을 요구한 사실이 알려졌다. AP연합뉴스

앞서 지난 17일 머스크가 오픈AI와 마이크로소프트(MS)를 상대로 최대 1340억달러(약 200조원)에 육박하는 손해배상을 요구한 사실이 알려졌다. 머스크 측은 오픈AI의 2015년 창업 당시 초기자금으로 3800만달러를 기부했으나, 이후 오픈AI가 비영리 취지에서 벗어나면서 자신의 권리가 침해당했다고 주장하고 있다.

지난 2015년 샘 올트먼 오픈AI CEO의 말을 믿고 설립 당시 거액을 투자했는데, 오픈AI가 이후 초기 사명을 저버린 채 MS의 투자를 받는 등 영리를 추구하기 시작해 자신을 속였다는 것이다. 이에 따라 오픈AI의 현재 기업가치 5000억달러(약 732조 5000억원) 가운데 상당 부분에 권리가 있다는 입장이다.





AD

한편 오픈AI는 연말 또는 내년 초 상장할 계획으로 기업가치 1조달러를 목표로 기업공개(IPO) 준비에 나섰다. 현재 오픈AI는 사업 현황을 제한적으로 공개하는데, IPO 과정에서 사업 모델을 상세히 들여다볼 수 있을 것으로 보인다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>