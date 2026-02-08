스노보드 간판 이상호, 메달 획득 실패…'16강 탈락'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밀라노·코르티나 동계올림픽 16강전 패배

백전노장 프로메거에 0.17초 뒤져 눈물

'배추보이' 이상호(넥센윈가드)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 메달을 놓쳤다.

8일(현지시간) 이탈리아 손드리오주의 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회전 16강전에서 안드레아스 프로메거(오스트리아)에게 0.17초 차로 져 탈락했다. 2018년 평창 대회 은메달리스트인 이상호는 2022년 베이징 대회 8강 탈락의 아쉬움을 딛고 역주를 펼쳤지만 '복병' 프로메거에게 발목이 잡혔다.

이상호가 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 16강전에서 탈락한 뒤 아쉬워하고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

AD

스노보드 평행대회전에선 32명의 선수가 2명씩 나눠 블루·레드 코스에서 한 차례씩 경기해 합산 기록에 따라 상위 16명이 토너먼트에 올라갔다. 이후 16강부터 결승까지 단판 승부 방식으로 순위를 가렸다.





AD

이상호는 앞서 열린 대회 예선에서 1·2차 시기 합계 1분 26초 74를 기록, 전체 6위로 결선에 올랐다. 16강전 상대는 예선을 11위로 통과한 1980년생 백전노장 프로메거. 이상호는 레이스 초반 우위를 점했으나 점차 밀리기 시작하며 0.17초 늦게 결승선을 통과했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>