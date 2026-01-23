CES 혁신상 무려 13개…삼성전자, '패밀리허브 냉장고'의 혁신 역사 총정리

11년간 10번의 CES에서 13개 상 받아

삼성전자의 패밀리허브 냉장고가 지난 11년간 걸어온 발자취로 업계의 주목을 받고 있다. 2016~2026년 10번의 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES'에서 최고혁신상과 혁신상 등 13개 상을 휩쓴 기록도 함께 부각되며, 앞으로도 이어질 혁신의 노력에도 이목이 쏠리고 있다.

삼성전자는 23일 자사의 뉴스룸을 통해 패밀리허브 냉장고의 발전상을 인포그래픽으로 정리했다.

삼성전자 '패밀리허브' 냉장고 혁신의 역사 인포그래픽(축약 버전). 삼성전자

이에 따르면, 삼성전자의 패밀리 허브 냉장고는 2016년 21.5형 풀HD 터치스크린을 탑재하고 처음 등장했다. 2017년에는 음성인식 기술을 본격 도입했다. 2018년에는 빅스비를 탑재해 더욱 손쉬운 음성 제어를 구현했고 2023년 32형 스크린을 탑재하고 유튜브 등의 미디어 시청 경험을 확대하며 진화를 이어갔다. 지난해에는 목소리로 사용자를 구별해 개인화된 AI 경험을 제공하는 '보이스 ID' 기능을 탑재했다.

올해는 카메라·스크린·보이스를 기반으로 보고 듣고 말하며 사용자를 이해하는 진정한 AI 파트너, 홈 컴패니언으로 진화했다. 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 혁신상을 받은 2026년 '비스포크 AI 패밀리 허브' 냉장고는 카메라·스크린·보이스 기능이 탑재돼 사용자 일상의 편의를 크게 높였다.

가령, 패밀리 허브 냉장고에 "하이 빅스비, 내 나우 브리프 보여줘"라고 말하면 사용자의 목소리를 인식하는 '보이스 ID' 기능이 목소리를 인지하고 일정이나 사진, 건강정보, 관심 뉴스 등 개인 맞춤형 콘텐츠를 스크린에 보여준다. 또 비스포크 AI 패밀리허브는 내부 카메라를 통해 식자재를 인식하는 'AI 비전' 기능에 제미나이가 결합돼 식품 인식 성능이 크게 향상됐다.

가공식품을 비롯해 식품 인식 범위가 대폭 확대되고 반찬통에 직접 라벨링한 내용까지 인식한다. 여기에 냉장고가 알아서 요리를 추천하고 레시피를 생성하는 등의 AI 기반 편의 기능을 갖춰 차별화된 식생활 경험을 제공한다. 기존에는 식자재를 냉장고에 넣거나 뺄 때 자동으로 인식할 수 있는 식품이 신선식품 37종, 가공·포장 식품은 50종까지로 제한이 있었지만 제미나이가 도입되면서 인식 가능한 대상이 훨씬 넓어졌다.





다양한 식품을 인식할 수 있는 것은 물론 사용자가 식품을 담은 용기에 라벨로 적어 놓은 내용까지 인지하고 자동으로 식료품 목록에 등록한다. 또 식자재 인식부터 관리, 레시피 추천, 식자재 쇼핑까지 아우르는 차별화된 식생활 경험을 제공하는 'AI 푸드 매니저' 기능을 선보인다. AI 푸드 매니저는 사용자가 냉장고를 이용하는 패턴을 분석해 구매가 필요한 식자재 알림, 레시피 추천, 식자재 사용 리포트 제공 등 식자재를 한층 효율적으로 관리할 수 있는 다양한 기능을 지원한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

