MWC 2026 출전 화웨이, 전력망 지능화 솔루션 선보인다

AI 시대 핵심 인프라 '전력망'

안정성·유연성 확보 최대 과제

"지능형 배전 솔루션(IDS) 개발"

중국 화웨이가 오는 3월 열리는 세계 최대 모바일 전시회 MWC 2026에서 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 전력망을 자동화·지능화하는 솔루션을 공개한다.

제이슨 리 화웨이 전력 디지털화 사업부 글로벌 마케팅 및 솔루션 부문 사장. 화웨이 제공

제이슨 리 화웨이 전력 디지털화 사업부 글로벌 마케팅 및 솔루션 부문 사장은 22일(현지시간) "앞으로 전력망은 단순한 송전 시스템을 넘어 에너지 전환을 이끄는 핵심 인프라로 진화하게 될 것"이라고 밝혔다.

그는 "디지털화와 AI는 핵심 전력 생산의 필수 요소로 자리 잡고 있으며, 자동화와 함께 전력망 현대화를 견인하는 핵심 동력으로 작용하고 있다"고 강조했다.

화웨이는 전 세계적으로 대규모 정전 사태가 발생하고 AI 산업이 전기 먹는 하마로 지목되면서 안정적인 전력 시스템 구축이 최우선 과제로 떠오르고 있다고 봤다. 향후 재생에너지 등 신규 에너지도 통합 가능해야 하며 변동성 높은 부하를 감당할 유연성도 요구되는 실정이다.

그는 "배전망의 한계를 극복하기 위한 핵심은 400V 저전압 구간에서의 투명성 확보"라며 "화웨이는 이를 실현하기 위해 파트너들과 협력해 저전압 구간을 투명하게 관리할 수 있는 지능형 배전 솔루션(IDS)을 공동 개발했다"고 밝혔다.

화웨이는 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC 2026에서 지능형 배전, 변전소, 발전소 점검을 위한 혁신적인 솔루션을 포함해 전력 디지털화 분야의 최신 AI 적용 사례를 선보이겠다고 예고했다.





제이슨 사장은 "디지털 기술을 전력 현장에 심층적으로 통합하고 통신 기술과 AI를 활용해 생산·운영 체계를 재설계한다면, 전력망은 최고의 안정성과 유연성을 동시에 확보할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

화웨이의 지능형 전력 전시 부스. 화웨이 제공





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

