오세영 경기아트센터 신임 이사장 취임 "포용적 문화공간 조성"

경기아트센터는 오세영(58) 신임 이사장이 22일 취임했다고 밝혔다.

오 이사장은 이날 오전 김동연 경기도지사로부터 임명장을 수여받고, 경기아트센터 컨벤션홀에서 취임식을 마친 뒤 공식 업무를 시작했다. 오 이사장의 임기는 2028년 1월21일까지로 2년이며, 비상임직이다.

오세영 경기아트센터 신임 이사장 [사진 제공= 경기아트센터]

경기아트센터 임원추천위원회는 "의회와 행정경력을 두루 갖춰 공공조직에 대한 이해도가 높은 인물로, 경기아트센터 이사회 운영 책임 역할에 적합하다"고 추천의 이유를 밝혔다.

오 이사장은 취임사에서 "경기아트센터는 이제 단순한 공연장을 넘어, 도민 모두의 삶과 연결되는 열린 문화플랫폼으로 한 단계 더 도약해야 한다"며 "급변하는 문화 환경에 대응할 수 있는 중장기 비전을 수립해 도민에게 열린 '포용적 문화공간'을 조성하겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 '공정하고 투명한 의사결정'을 기반으로 한 책임 있는 기관 운영을 강조하며, ▷도민 중심의 문화 접근성 강화 지역 예술 생태계와의 상생 강화, 공공기관으로서의 투명경영 및 책임성 강화, 디지털 기반 운영 혁신, 문화 소외계층 지원 확대 등 5대 추진 방향을 제시했다.





오 신임 이사장은 단국대학교 행정법무대학원에서 행정학 석사 학위를 취득하고, 기업에서 ICT 기반 디지털 혁신 및 마케팅 업무를 수행하며 실무 역량을 쌓았다. 이후 9대 경기도의회 전반기 도시환경위원장 등을 역임하며 행정경험을 다졌다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

