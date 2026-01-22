금·은에 이어 너마저…사상 최고치 기록하자 보석시장에 등장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가격 급등, 보석 시장에 등장했으나

상가 판매 규정에 따라 판매 금지



금·은에 이어 구리 가격마저 사상 최고치를 기록한 가운데 중국 최대 규모 보석시장에 구리바, 즉 동괴가 등장했다가 판매 금지됐다.

22일 중국 홍성신문과 홍콩 성도일보 등 현지 매체에 따르면, 중국 남부 선전시 수이베이 보석상가에서는 최근 구리 가격 급등에 따른 수요를 노리고 순도 999.9의 구리바를 판매하는 상인들이 나타났다. 수이베이 보석상가는 중국 최대 규모의 귀금속·보석 유통 중심지로 꼽힌다.

중국에서 판매된 동괴. 홍성신문 연합뉴스

흔히 알려진 골드바와 같은 형태로 만들어진 1㎏짜리 '투자용 구리바'의 가격은 180위안, 약 3만8000원에서 280위안(약 5만9000원) 사이에 형성됐다. 한 구리바 제조 공장 관계자는 홍성신문에 "현재까지 약 200㎏가 판매됐다"고 밝혔다.

구리바 판매 사실이 알려지자 상가 측은 즉각 판매 중단 조치를 내리고 모든 매대에서 구리바를 철수하도록 통보했다.

상가 운영 규정상 주력 판매 품목을 금과 은 등 귀금속으로 제한하고 있다는 점이 이유로 알려졌다. 이에 따라 현재 상가 내에 전시된 구리바는 없는 상태다.

하지만 상인들은 이제 외부에 전시 중인 구리바는 없지만 재고를 보유하고 있으며 제작 주문도 가능하다고 현지 매체에 전했다. 매체는 구리바 구입과 관련해 투기 피해의 위험성을 경고했다.

전문가들은 구리바의 경우 가공·포장 비용 등이 포함돼 실제 구리 현물 가격보다 단가가 크게 높다고 지적한다. 또한 되팔 때는 구매가의 50∼60% 수준밖에 받지 못할 가능성도 있어, 골드바처럼 현금화가 쉽지 않다는 점이 위험 요소로 꼽힌다.

저장성의 한 국유은행 관계자는 "대다수의 일반인은 구리 같은 금속 가격의 등락 원리를 잘 알지 못한다"며 "시장 변동성이 매우 커 투자로는 위험하기에 유행처럼 투기하지 말아야 한다"고 경고했다.





한편 올해 들어 국제 구리 가격은 t당 1만3천달러(약 1900만원)를 돌파하며 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터와 전력 인프라 수요가 급증하면서 구리가 핵심 광물로 주목받는 것도 한몫했다는 분석이다. 이에 추가 상승 가능성도 있다는 말도 나온다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

