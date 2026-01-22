김정섭 전 공주시장, "공주에 필요한 건 즉시 투입 가능한 시장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"인구 10만 붕괴·핵심 사업 표류…무능·무책임 시정, 교체가 답"



더불어민주당 김정섭 전 공주시장이 22일 기자회견을 열고 오는 6월 치러지는 지방선거에 공주시장 출마를 선언했다.

더불어민주당 김정섭 전 충남 공주시장이 22일 공주시청에서 오는 6월 치러지는 지방선거에 공주시장 출마를 선언했다.

김 전 시장은 "시행착오를 반복할 시간이 없는 공주에 즉시 투입 가능한, 검증된 시장이 필요하다"고 밝혔다.

김 전 시장은 현 시정에 대해 "민선 7기 동안 시민과 함께 설계하고 추진했던 공주의 미래 동력들이 정치적 계산과 보여주기식 행정 속에서 멈추거나 방향을 잃었다"고 비판했다.

이어 "지난해 말 공주시 인구는 9만 명대로 떨어졌지만 세종 행정수도는 완성을 향해 빠르게 가고 있다"며 "이 시점에 선장이 무능하고 무책임하며 신뢰를 받지 못한다면 교체하는 것이 정상"이라고 주장했다.

김 전 시장은 민선 9기 핵심 비전으로 ▲송선·동현 신도시와 동현지구 스마트 창조도시를 아우르는 '공주형 혁신도시' 건설 ▲원도심 역사문화자산 기반 문화유산 콘텐츠산업 클러스터 조성 ▲대전·세종·내포를 잇는 광역교통망 구축을 제시했다.

송선·동현지구 신도시와 관련해 "인구 10만 명을 지키는 공주의 마지막 성장엔진이었지만, 최 시장이 추진을 중단하며 표류했다"며 "민선 9기 최우선 과제로 재가동해 2만 명 규모의 자족형 혁신도시를 조성하고, 세종 행정수도 완성에 따른 행정수도권 수요를 선점하겠다"고 밝혔다.

원도심 활성화 방안으로는 "역사문화자산을 연구·개발·산업으로 연결하는 구조를 만들겠다"며 "AI·디지털 기술과 결합한 문화유산·문화예술 콘텐츠산업 생태계를 구축해 청년 일자리와 민간 투자를 동시에 유치하겠다"고 말했다.

교통 분야에서는 "제2금강교 조기 준공과 BRT 노선 최적화를 통해 공주시를 대전·세종·내포를 잇는 핵심 교통 거점으로 만들겠다"며 "BRT 2단계 연장에 조기 착수하고, 충남·대전 행정통합이 성사될 경우 대전도시철도의 공주 연장을 공식 요청하겠다"고 밝혔다.

김 전 시장은 "민선 7기 동안 공주시 예산 1조 원 시대를 열었고, 4년간 총 5023억 원의 국·도비를 확보했으며, 112개 기업에서 1조4816억 원 규모의 신규 투자를 유치했다"며 "시장은 배우는 자리가 아니라 결과로 증명하는 자리"라고 강조했다.

김 전 시장은 공주대?충남대 통합 문제와 관련해 "공주의 100년 미래가 걸린 중대 사안임에도 시비 30억 원 지원 약속을 시의회와 시민에게 알리지 않았다"며 "무책임 행정의 전형"이라고 지적했다.

이어 "2월 안에 통합 문제를 분명히 매듭짓고 시민이 납득할 해법을 제시한 뒤 선거에 나서야 한다"고 주장했다.

인구 10만 붕괴에 대해서는 "행정 책임자인 시장이 아무런 설명 없이 침묵한 것은 직무유기"라고 비판했다.

송전선로 갈등과 관련해서도 "통과 지역 주민의 건강과 재산권 보호를 위한 구체적 대책과 기준을 마련하는 것은 시장의 책무"라고 말했다.

청렴도 하락 문제에 대해서는 "관급사업 배정 등을 둘러싼 의혹이 확산되고 있다"며 "하락한 청렴도는 시정 전반에 대한 경고로, 뼈를 깎는 수준의 회복 대책이 필요하다"고 강조했다.





김 전 시장은 1965년 공주 우성면 출생으로 공주고와 고려대 정치외교학과를 졸업했으며, 국회·민주당·청와대에서 20년간 정치 경력을 쌓았다. 노무현 정부 시절 청와대 부대변인을 지냈고, 2018년 공주시장에 당선돼 4년간 시정을 이끌었다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

