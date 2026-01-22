골드클래스문화재단, 지역 문화예술 지원 후원금 3천만원 기탁

AD

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 (재)골드클래스문화재단이 지역 문화예술 지원을 위한 후원금 3,000만원을 기탁했다고 22일 밝혔다.

이날 골드클래스㈜ 본사 3층 대강당에서 진행된 기탁식에는 임성자 골드클래스문화재단 이사장과 박철홍 골드클래스㈜ 회장을 비롯해 문화예술 시민단체 관계자, 광주사랑의열매 박흥철 사무처장 등이 참석했다.

이번 후원금은 지역의 사각지대에 놓인 문화 소외계층 복지 증진을 위해 문화예술 시민단체로 기탁되어 사용될 예정이다.

임성자 골드클래스문화재단 이사장은 "올해도 변함없는 관심과 후원을 통해 지역 문화예술이 더욱 활발히 꽃피울 수 있도록 노력하겠다"며 "복지 소외계층을 위한 문화예술 단체들의 적극적인 활동이 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어가길 기대한다"고 말했다.





박철홍 골드클래스㈜ 회장은 "지역 문화는 공동체를 지탱하는 중요한 힘"이라며 "어려운 환경 속에서도 지역 문화 발전을 이끄는 문화예술을 위한 이번 후원이 사각지대에 놓인 문화 복지 활성화에 도움이 되길 바란다"고 전했다.





